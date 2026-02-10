Hindi Faith Hindi

Mahashivratri If You Want A Valentine Like Shiva Then Worship Like This On Mahashivratri The Complete Procedure Is Written In The Scriptures

Mahashivratri: अगर चाहिए शिव जैसा वेलेंटाइन तो महाशिवरात्रि पर ऐसे करें पूजा, शास्त्रों में लिखा है पूरा विधान

अगर आपको महादेव जैसे पति की कामना है, तो महाशिवरात्रि का दिन आपकी ये इच्छा पूरी करने में मदद कर सकता है. इस दिन पर की गई पूजा कई गुणा फल देती है. इस दिन की पूजा के लिए वेद और पुराणों में पूरा विधान लिखा है.

Mahashivratri: महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत या उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह शिव और शक्ति के अटूट प्रेम का प्रतीक है. शास्त्रों में इसे सच्चे साथी और पति प्राप्ति का समय भी माना गया है. वेद और पुराणों में वर्णित है कि जो इस दिन भक्ति और विधिपूर्वक पूजा करता है, उसे शिव जैसा समर्पित, दयालु और आदर्श पति प्राप्त होता है.

शिवपुराण और लिंगपुराण के अनुसार, महाशिवरात्रि की रात को ही पूजा करना श्रेष्ठ है. व्रत का आरंभ ब्रह्ममुहूर्त में करें और पूजा रात को 12 बजे से पहले समाप्त करें. सही समय और शुद्ध मन से पूजा करने पर शिव की कृपा तुरंत मिलती है.

शुद्धता और स्नान अनिवार्य

पूजा से पहले शुद्ध स्नान करें. कमरे में साफ कपड़े पहनें, दीपक और धूपबत्ती जलाएं. शास्त्रों में लिखा है कि शुद्ध हृदय और मन से ही शिवभक्ति फलदायी होती है.

भोलेनाथ को जल और बिल्वपत्र अर्पित करें

शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और घी चढ़ाना अनिवार्य है, साथ में तीन पत्तों वाला बिल्वपत्र अर्पित करें. पुराणों के अनुसार बिल्वपत्र शिव को प्रिय है और इसे अर्पित करने से संपर्कों में स्थिरता और प्रेम बढ़ता है.

रुद्राभिषेक और मंत्र जप

रुद्राभिषेक में जल, दूध, घी और दही मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें. इस दौरान कम से कम 108 बार “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें. शास्त्र कहते हैं कि यह विधि पति के रूप में आदर्श और समर्पित साथी पाने में अत्यंत प्रभावशाली है.

माता पार्वती की तपस्या से प्रेरणा

शिवपुराण में उल्लेख है कि माता पार्वती ने स्वयं तपस्या कर भोलेनाथ को प्राप्त किया. उनकी तपस्या और समर्पण से सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और मनोयोग से ही श्रेष्ठ जीवनसाथी प्राप्त होता है इसलिए पूजा के दौरान अपनी भक्ति और निष्ठा को पूर्ण रूप से व्यक्त करें.

Add India.com as a Preferred Source

दान और सेवा का महत्व

महाशिवरात्रि पर दान करना भी शुभ है. गरीबों को भोजन देना, शिवालय में दीपदान करना या जरुरतमंदों की सेवा करना प्रेम और संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा लाता है. शास्त्रों में स्पष्ट है कि सेवा और दान से संपर्कों में स्थायित्व और समर्पण की भावना आती है.

भक्ति और मन की एकाग्रता

पूजा करते समय मन को अन्य विचारों से मुक्त रखें केवल शिव और उनके आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करें. वेद-पुराण के अनुसार, भक्ति और ध्यान से जीवनसाथी में विश्वास, समर्पण और प्रेम की ऊर्जा बढ़ती है.

महाशिवरात्रि पर शास्त्र सम्मत विधि से पूजा करने से न सिर्फ शिव जैसा पति पाने की संभावना बढ़ती है, बल्कि संबंधों में स्थायित्व, प्रेम और निष्ठा भी आती है. माता पार्वती ने तपस्या, भक्ति, सच्चे मन और निष्ठा से ही शिव को प्राप्त किया था.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.