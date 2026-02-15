Mahashivratri 2026: 300 साल में ऐसा संयोग, 10 शुभ योग और 4 राजयोग के साथ मनायी जा रही है महाशिवरात्रि, यहां पढ़े चार पहर की पूजा का पूरा टाइमटेबल

महाशिवरात्रि 2026: इस बार 300 साल में एक दुर्लभ संयोग के साथ आ रही है. 10 शुभ योग और 4 प्रमुख राजयोग जीवन में सफलता, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाते हैं. जानें इस दिव्य अवसर पर शिवलिंग की पूजा‑विधि, मंत्र और चार पहर का जलाभिषेक टाइमटेबल, ताकि आप पूरी तरह से शिव की कृपा का लाभ उठा सकें.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. इस बार यह दिन कई दुर्लभ ग्रहों की स्थिति और शुभ योगों के साथ आ रहा है, जो इसे और भी अधिक पवित्र और फलदायी बनाते हैं. ज्योतिषाचार्यों की गणना के अनुसार इस महाशिवरात्रि पर 10 शुभ योग और 4 प्रमुख राजयोग बन रहे हैं, जो जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने वाले हैं.

महाशिवरात्रि 2026 की तिथि

तिथि: 15 फरवरी 2026

वार: रविवार

पक्ष: कृष्ण पक्ष चतुर्दशी

राशि: कुंभ

10 प्रमुख शुभ योग

शिव योग- शिवभक्तों के लिए विशेष आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा.

सर्वार्थ सिद्धि योग-  किए कार्य की सिद्धि होती है.

प्रीति योग-  प्रेम, सौ सर्वार्थ सिद्धि योग-   हार्द और सकारात्मकता लाने वाला योग.

आयुष्मान योग-  स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और दीर्घायु.

सौभाग्य योग-  भाग्य और शुभता का निर्माण.

शोभन योग-  सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला योग.

साध्य योग-  साधना और मनोवांछित कार्य की पूर्णता.

शुक्ल योग-  शुभ और पवित्र कार्यों को फलदायी करने वाला योग.

चंद्रमंगल योग-  मनोबल, संतुलन और भावनात्मक समृद्धि.

ध्रुव योग-  लक्ष्य की प्राप्ति में दृढ़ता और सफलता.

चार प्रमुख राजयोग

बुधादित्य राजयोग- बुध और सूर्य की युति से करियर और वैचारिक सफलता.

बुधशुक्र योग- बुध और शुक्र की युति से आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा.

चंद्रसूर्य योग-  चंद्रमा और सूर्य की युति से मानसिक संतुलन और पारिवारिक सुख.

गुरुचंद्र योग-  गुरु और चंद्रमा की स्थिति से शिक्षा, बुद्धि और आध्यात्मिक लाभ.

क्यों है यह महाशिवरात्रि खास?

2026 की महाशिवरात्रि को ज्योतिषीय दृष्टि से 300 वर्षों में एक दुर्लभ ग्रह संयोग के साथ देखा जा रहा है. सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की एक साथ उपस्थिति इसे शक्तिशाली बनाती है. इस संयोजन को चतुर्ग्रही योग कहा जाता है, जो जीवन के कई क्षेत्रों करियर, स्वास्थ्य, धन और मान-सम्मान में वृद्धि का संकेत देता है.

पूजा‑विधि, मंत्र और जलाभिषेक टाइमटेबल

प्रारंभिक समय और तैयारी

शिवलिंग की सफाई करें

हल्दी, चंदन, बेलपत्र और का उपयोग करें.

घर या मंदिर सजाएँ और ध्यान लगाएं.

प्रथम प्रहर (06:11 PM से 09:23 PM)

जलाभिषेक: जल, दूध, घी, दही, शहद, शक्कर अर्पित करें.

मंत्र: “ॐ नमः शिवाय” 108 बार जपें.

लाभ: स्वास्थ्य, आयुष्मान और मानसिक शक्ति.

द्वितीय प्रहर (09:23 PM से 12:35 AM, फरवरी 16)

बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें.

मंत्र: “ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्”

लाभ: सौभाग्य, परिवार में प्रेम और सफलता.

तृतीय प्रहर (12:35 AM से 03:47 AM, फरवरी 16)

रुद्राभिषेक और धूप‑दीप प्रज्वलन.

मंत्र: “ॐ नमः शिवाय रुद्राय।”

लाभ: बाधाओं का नाश, करियर और व्यवसाय में सफलता.

चतुर्थ प्रहर (03:47 AM से 06:59 AM, फरवरी 16)

जागरण और भजन‑कीर्तन.

शिव स्तोत्रों का पाठ, मंत्र जप.

लाभ: मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति.

इस बार महाशिवरात्रि 2026 ग्रहों के दुर्लभ संगम और विभूतियों से भरा दिव्य अवसर है. इस दिन की गई पूजा, मंत्र और जलाभिषेक से जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख‑शांति और आध्यात्मिक शक्ति आती है. चार प्रमुख राजयोग और दस शुभ योग इसे और अधिक फलदायी बनाते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

