महाशिवरात्रि की रात सपने में सांप दिखना क्या संकेत देता है? जानिए यह शिव कृपा का इशारा है या आने वाली चेतावनी. पूरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ पढ़ें.

Published date india.com Published: February 14, 2026 10:59 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Swapan Shastra: महाशिवरात्रि पर दिखे सांप का सपना...शिव कृपा का इशारा या आने वाली चेतावनी?

Swapan Shastra: महाशिवरात्रि की रात को देखे गए सपनों को सामान्य नहीं माना जाता. अगर महाशिवरात्रि की रात किसी व्यक्ति को सपने में सांप दिखाई दे, तो यह संकेत साधारण नहीं बल्कि बेहद गहरा माना जाता है.धार्मिक मान्यताओं में सांप का सीधा संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है.

शिव के कंठ में विराजमान वासुकी नाग यह दर्शाते हैं कि वे भय, विष और मृत्यु तक को वश में रखते हैं. ऐसे में महाशिवरात्रि की रात सपने में सांप दिखना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में शिव तत्व सक्रिय हो रहा है और कोई बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन होने वाला है.

कुंडलिनी शक्ति का जागरण

योग और तंत्र शास्त्र में सांप को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है. यह वह दिव्य ऊर्जा है जो मानव शरीर के मूलाधार में सुप्त अवस्था में रहती है. महाशिवरात्रि को कुंडलिनी जागरण की सबसे प्रभावशाली रात माना जाता है. ऐसे में सपने में सांप दिखना यह संकेत देता है कि व्यक्ति के भीतर छिपी चेतना जागने लगी है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है.

सांप का रंग और व्यवहार क्या बताता है

  • स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में दिखने वाले सांप का रंग और उसका व्यवहार बेहद अहम होता है.
  • अगर सांप शांत दिखाई दे और कोई नुकसान न पहुंचाए, तो यह शिव कृपा, सुरक्षा और भय से मुक्ति का संकेत माना जाता है.
  • काला सांप दबी हुई चिंताओं, पुराने कर्मों या मानसिक उलझनों की ओर इशारा करता है.
  • सफेद या हल्के रंग का सांप आध्यात्मिक शुद्धता और ईश्वरीय संरक्षण का प्रतीक माना जाता है.
  • अगर सपने में सांप डसता हुआ दिखे, तो यह चेतावनी हो सकती है कि कोई गलत निर्णय, नकारात्मक संगति या भ्रम नुकसान पहुंचा सकता है.
  • वहीं कुंडली मारे बैठा सांप यह दर्शाता है कि व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति है, लेकिन अभी वह संयम में है.

सपने के बाद क्या करें

धर्माचार्यों के अनुसार, ऐसे सपने के बाद डरने की जरूरत नहीं होती. अगले दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें. अगर सपना बार-बार आता है, तो सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कराने का संकल्प लें. माना जाता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

महाशिवरात्रि की रात सपने में सांप दिखना अशुभ नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत हो सकता है. यह सपना बताता है कि अब समय है भीतर झांकने का, अपने डर और भ्रम को छोड़ने का और शिव चेतना से जुड़ने का. शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि की रात मिले संकेत सीधे आत्मा से संवाद करते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

