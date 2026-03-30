Mahavir jayanti 2026: क्यों कहा जाता है महावीर स्वामी को ‘जिन’? जानिए असली कारण

Mahavir jayanti 2026: जानिए क्यों महावीर स्वामी को ‘जिन’ कहा जाता है. समझिए ‘जिन’ शब्द का अर्थ, आत्म-विजय का रहस्य और जैन धर्म से इसका गहरा संबंध.

Published date india.com Updated: March 30, 2026 11:45 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Mahavir jayanti 2026: क्यों कहा जाता है महावीर स्वामी को ‘जिन’? जानिए असली कारण

Mahavir jayanti 2026: धर्म और आध्यात्म की दुनिया में महावीर स्वामी का नाम सिर्फ एक तीर्थंकर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे “विजेता” के रूप में लिया जाता है जिसने दुनिया नहीं, खुद को जीत लिया, यही वजह है कि उन्हें ‘जिन’ कहा जाता है, लेकिन ये शब्द सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है, जो आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है,

 ‘जिन’ का अर्थ: असली जीत किसे कहते हैं?

‘जिन’ शब्द संस्कृत की “जि” धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, लेकिन यहां बात किसी युद्ध या बाहरी दुश्मन की नहीं है, बल्कि अंदर के शत्रुओं की है, महावीर स्वामी ने सिखाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने ही दोष होते हैं-क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और वासना, जो व्यक्ति इन पर विजय पा लेता है, वही असली ‘जिन’ कहलाता है,

12 साल की तपस्या और आत्म-विजय

इतिहास और जैन ग्रंथ बताते हैं कि महावीर स्वामी ने राजसी जीवन त्यागने के बाद करीब 12 साल तक कठोर तपस्या की, इस दौरान उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण पाया,उन्होंने न सिर्फ शारीरिक कष्ट सहे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी खुद को इतना मजबूत बनाया कि कोई भी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकी,यही आत्म-नियंत्रण उन्हें ‘जिन’ बनने की दिशा में ले गया.

‘जिन’ से बना ‘जैन’

बहुत कम लोग जानते हैं कि ‘जैन’ शब्द की जड़ भी ‘जिन’ में ही है,

‘जिन’ = जिसने खुद को जीत लिया

‘जैन’ = जो उस मार्ग पर चलता है

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इसका मतलब यह है कि जैन धर्म सिर्फ पूजा या परंपरा नहीं, बल्कि आत्म-संयम और अहिंसा पर आधारित एक जीवनशैली है.

आज के दौर में ‘जिन’ बनने का मतलब

आज का समय तनाव, प्रतिस्पर्धा और लालच से भरा हुआ है, ऐसे में महावीर स्वामी का ‘जिन’ सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति…गुस्से पर काबू पा ले, लालच से दूर रहे, अहंकार को त्याग दे और दूसरों के प्रति अहिंसा अपनाए तो वह भी अपने जीवन में ‘जिन’ बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है.

महावीर स्वामी को ‘जिन’ कहना सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है ये हमें सिखाता है कि असली जीत बाहर नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई जीतने में है, आज अगर इंसान उनके बताए रास्ते यानि अहिंसा, सत्य और संयम पर चलने लगे, तो न सिर्फ उसका जीवन बदलेगा, बल्कि समाज भी शांति और संतुलन की ओर बढ़ेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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