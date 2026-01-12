Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन होती है सूर्य देव की उपासना, जान लें सूर्य को अर्घ्य देने का सही तरीका और नियम

  • Hindi
Makar Sankranti 2025: मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है.

Makar Sankranti 2025: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. यह पर्व आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही खास है. इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण होते हैं. इसे ऋतु के परिवर्तन का भी दिन कहा जाता है और इस दिन भगवान सूर्य की उपासना करना शुभ माना गया है. इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा और इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है. लेकिन सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सही तरीके व नियमों के बारे में पता होना चाहिए. आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही तरीका व समय.

मकर संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्य देने का समय

मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का विशेष महत्व बताया गया है. बता दें कि जिस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण होते हैं उस समय से पुण्यकाल शुरू हो जाता है. मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहता है और पुण्यकाल में किए गए स्नान, दान व पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है. वैदिक पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगा और शाम 5 बजकर 45 मिनट पर समाप्त होगा.

मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद ही शुभ होता है और स्नान के बाद सूर्य देव का अर्घ्य दिया जाता है. बता दें कि इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही व शुभ समय सूर्योदय के बाद शुरू होता है. यानि सूर्योदय के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है.

सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही तरीका

  • मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते समय स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए. यदि संभव हो तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना गया है.
  • सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे के पात्र का उपयोग करना चाहिए. गलती से भी स्टील या किसी अन्य धातु से बने पात्र का अर्घ्य के लिए इस्तेमाल न करें.
  • अर्घ्य देते समय में तांबे के पात्र में पहले शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं. इसके बाद पात्र में थोड़े से काले तिल, अक्षत, कुमकुम और लाल फूल भी डालें.
  • सूर्य देवे को अर्घ्य देते समय लोटे को दोनों हाथों से पकड़ें और अपने सिर के ऊपर तक लेकर जाएं और फिर धीरे-धीरे जल की धार को छोड़ते हुए पात्र को नीचे लेकर आएं.
  • ध्यान रखें कि गिरते समय आपकी नजर जल की धार के बीच से सूर्य देव की तरफ होनी चाहिए. कहते हैं कि इस दौरान निकलने वाली किरणें स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी होती हैं.
  • अर्घ्य देने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर तीन बार परिक्रमा लगाएं. ध्यान रखें कि परिक्रमा क्लॉकवाइज़ होनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

