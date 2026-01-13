  • Hindi
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने नहीं जा सकते! तो जानें घर पर पवित्र स्नान का सही तरीका

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस दिन सूर्य देव का पूजन किया जाता है.

Published: January 13, 2026 1:18 PM IST
Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का खास महत्व माना गया है और जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है. कहते हैं कि मकर संक्रांति के साथ ही ​दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं. इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान का भी विशेष महत्व होता है. इस दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और खिचड़ी का दान किया जाता है. कई जगहों पर मकर संक्रांति का खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है.

मकर संक्रां​ति के दिन स्नान व दान का महत्व

मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है और स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाता है. कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है. मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं.

बता दें कि मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना गया है और 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 27 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. लेकिन मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद का समय स्नान के लिए बेहद ही शुभ होता है. सूर्य देव 14 जनवरी को शाम 3 बजकर 16 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन जरूर करें इन चीजों का दान…दूर होगी पैसों की तंगी, घर में आएगी सुख-समृद्धि 7

मकर संक्रांति के दिन घर पर ऐसे करें पवित्र स्नान

कई बार व्यस्तता की वजह से गंगा स्नान के लिए जाना संभव नहीं हो पाता और ऐसे में लोग मन ही मन दुखी होते हैं कि मकर संक्रांति का पवित्र स्नान नहीं कर पाए. यदि आप भी मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे तो इसके लिए भी शास्त्रों में बताए गए विधान का पालन करें. बता दें कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ है तो वह घर में स्नान के समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिला लें और फिर स्नान करें. पानी में गंगाजल के साथ ही ​थोड़े से तिल डालकर स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सूर्य देव का भी आशीर्वाद मिलता है. स्नान के बाद गरीबों व जरूरतमंदों को दान अवश्य दें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Faith Hindi

