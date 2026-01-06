Hindi Faith Hindi

Makar Sankranti 2026: त्योहार पर शुभ नहीं होता काला रंग...लेकिन मकर संक्रांति पर क्यों पहनते हैं काले रंग के कपड़े?

Makar Sankranti 2026: जब ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है.

Makar Sankranti 2026: सनातन धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और कई जगह इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है. बता दें कि जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. इसे ऋतु परिवर्तन का पर्व माना गया है और इस दिन से ही सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं. बता दें कि सूर्य देव एक समय में दक्षिणायन और दूसरे समय में उत्तरायण होते हैं. इस साल सूर्य देव 14 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए मकर संक्रांति​ का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा. इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, जबकि अन्य पूजा-पाठ व धार्मिक कार्यों में काला रंग अशुभ होता है. आइए जानते हैं इसके पीछे छिपा कारण.

मकर संक्रांति पर पहनना चाहिए काला रंग

हिंदू धर्म में किसी भी तरह की पूजा-पाठ, व्रत-उपवास, हवन या धार्मिक अनुष्ठानों में काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिस दिन काले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है. कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं तो काले रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए. इसके पीछे बेहद ही खास धार्मिक वजह छिपी हुई है.

मकर संक्रांति पर काले रंग के कपड़े क्यों?

मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं यानि ग्रहों के राजा सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करते हैं और इस पर्व को ऋ​तु परिवर्तन का पर्व माना जाता है. सूर्य के उत्तरायण होने के साथ सर्दियों का मौसम खत्म होने लगता है और पतझड़ की शुरुआत हो जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति से एक दिन बहुत ही ठंडा दिन होता है और काले रंग के कपड़े शरीर को गर्मी देते हैं. इसलिए मकर संक्रांति से एक दिन पहले और मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है.

मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा

मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है. इस दिन घरों में चावल व काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है और इसका सेवन किया जाता है. इस खिचड़ी को स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी माना गया है. इसके अलावा मकर संक्राति के दिन यदि किसी गरीब को खिचड़ी खिलाई जाए तो भगवान सूर्य देव समेत सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

