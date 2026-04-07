  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Mangal Gochar 2026 Mangal Shukra Nakshatra Gochar Mars Transit The Fortunes Of These 5 Zodiac Signs Will Shine While Danger Looms Over Others

Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर का असर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन पर मंडरा रहा खतरा?

Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर 2026 का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा? जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा और किन्हें रहना होगा सावधान.

Published date india.com Updated: April 7, 2026 10:55 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर का असर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन पर मंडरा रहा खतरा?
(Ai Generated Image)

Mangal Gochar 2026: 2 अप्रैल 2026 को मंगल ने अपनी राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश किया है. वहीं 6 अप्रैल 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है. मंगल कल रात 10 बजकर 4 मिनट पर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है. चलिए जानते हैं इन गोचरों से किन 3 राशियों को लाभ होगा और किस को हानि.

2 अप्रैल के बाद क्यों बदल गया पूरा खेल?

ज्योतिष के अनुसार इस मंगल गोचर का का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है..कई लोगों के लिए यह समय तरक्की और नए अवसर लेकर आ सकता है, वहीं कुछ के लिए यह चुनौती और सावधानी का संकेत भी है.

मंगल गोचर क्या होता है?

मंगल को ऊर्जा, साहस और निर्णय का ग्रह माना जाता है. जब यह अपनी राशि बदलता है, तो इसका सीधा असर व्यक्ति के करियर, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. इस बार का गोचर खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अन्य ग्रहों के प्रभाव के साथ मिलकर यह बड़ा बदलाव ला सकता है.

इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

इस गोचर से मेष, सिंह, धनु, मिथुन और तुला के करियर में तेजी से ग्रोथ की उम्मीद है साथ ही रुका हुआ पैसा मिलने के योग भी बन रहा है. नए अवसर और पहचान मिल सकती है,आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि के योग बन रहे हैं. इन लोगों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है

इन राशियों को रहना होगा सावधान

कर्क, वृश्चिक और मीन पर अचानक खर्च या आर्थिक दबाव आ सकता है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

गलत फैसलों से नुकसान हो सकता है. इस समय जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्या करें?

  • मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें.
  • लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करें.
  • गुस्से और जल्दबाज़ी से बचें.
  • ये उपाय मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं

क्या सच में बदलती है किस्मत?

ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का असर जरूर होता है, लेकिन आपकी मेहनत और फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. सही समय पर सही कदम उठाने से आप इस बदलाव को अपने पक्ष में कर सकते हैं. मंगल गोचर 2026 कुछ लोगों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है, जबकि कुछ के लिए यह चेतावनी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.