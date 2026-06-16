Mangal Gochar 2026: मंगल देव की बदली चाल से मिथुन समेत इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हर कदम रखना होगा संभलकर

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य का कारक ग्रह माना गया है. जब भी मंगल ग्रह अपनी चाल बलते हैं तो इसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है.

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Mangal Gochar 2026

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रह गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना प्रत्येक राशि के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. ग्रह गोचर के लिहाज से 21 जून का दिन बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन मंगल ग्रह मेष राशि के निकलकर ​वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं. ऐसे में मंगल का वृषभ का यह मिलन जहां कुछ राशियों के जीवन में धन-दौलत, समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा. वहीं कुछ राशियों के​ लिए यह गोचर बेहद ही चुनौतिपूर्ण साबित होने वाला है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल गोचर के दौरान इन राशियों के जातकों को धन, करियर और सेहत के मामले में फूंक-फूंक कर कदम रखने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि किन राशियों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा मंगल गोचर?

1. वृषभ राशि

मंगल ग्रह मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं जिसका अशुभ प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाला है. इस राशि के लोग अपनी जिद के चक्कर में गलत फैसले लेने पर मजबूर होंगे. हड़बड़ाहट की वजह से कई बनते काम बिगड़ सकते हैं. ऐसे में गुस्से पर काबू रखें और बेकार की बहस व झगड़ों से दूर रहें.

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए मंगल गोचर परेशानियां लेकर आएगा. इस राशि के जातकों के फिजूलखर्च बढ़ने लगेंगे जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है. सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है और मन में हमेशा बैचेनी बनी रहेगी. पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और परिवार के साथ बैठकर सलाह करें.

3. तुला राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि वालों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन उथल-पुथल मचाने वाला होगा. इस राशि के लोगों को पैसों से जुड़े मामलों में समस्याएं आ सकती हैं और बजट खराब हो सकता है. कहीं भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार जरूर करें, वरना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है.

4. वृश्चिक राशि

अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको भी 21 जून के बाद थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. मंगल गोचर के प्रभाव से आप में जोश बढ़ेगा लेकिन यह जोशा कई बार विवाद की वजह बन सकता है. ऐसे में खुद पर संयम रखें और बहस से बचने की कोशिश करें. खुद को सही साबित करने की जिद में अपनों से रिश्ते खराब न करें.

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5. कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए भी मंगल देव का राशि परिवर्तन चुनौतिपूर्ण साबित होगा. इसका असर कुंभ राशि वालों के मन पर पड़ेगा जिसकी वजह से इन्हें मा​नसिक तनाव घेर सकता है. परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जो कि आपसी कलह व विवाद की वजह बन सकती हैं. ऐसे में किसी भी बहस में पड़ने की बजाय प्यार से मामलों को सुलझाने की कोशिश करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.