Mangalwar Ke Upay: लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज से नहीं मिल रहा छुटकारा तो मंगलवार के दिन करें ये काम, बजरंगबली पार कराएंगे नैया

Mangalwar Ke Upay: हनुमान जी को संकटमोचन भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के जीवन में आ रहे सभी संकटों को दूर करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं.
Mangalwar Ke Upay: सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है और आज मंगलवार के दिन रामभक्त हनुमान जी का पूजन किया जाता है. हनुमान जी को संकटमोचन भी कहते हैं और यदि भक्त विधि-विधान से उनका पूजन करें तो जीवन में आ रहे सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है. हनुमान जी की कृपा भक्तों को रोग, दोष, भय व कर्ज से भी मुक्ति मिलती है. कहते हैं कि बजरंगबली कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते और उनके थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं. ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर जातक हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं.
मंगलवार के अचूक उपाय
- ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और इस दिन हनुमान जी का पूजन करने से कई परेशानियां दूर होती हैं. यदि किसी व्यक्ति के काम बनते-बनते बिगड़ रहे हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और वहां नारियल अर्पित करें. ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे काम बनने लगते हैं.
- अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से धन से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन किसी भी देवी-देवता के मंदिर में जाकर वहां ध्वज चढ़ाएं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को यदि 5 मंगलवार तक किया जाए तो धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं.
- घर में सुख-शांति और समृद्धि पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन लाल रंग के 5 फूल किसी मिट्टी के पात्र में गेहूं के साथ रखें. फिर इसे अपने घर की छत के पूर्वी कोने में ढक कर रख दें. इसके बाद अगले मंगलवार को सारे गेहूं छत पर फैला दें और फूलों को मंदिर में रख दें. इस उपाय को करने से घर में शांति व खुशी का माहौल बना रहेगा.
- मंगलवार के दिन हनुमान के मंदिर में जाकर वहां चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा और हनुमाष्टक का पाठ करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान अपने जातक के सभी कष्ट दूर करते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.