Mangla Gauri Vrat 2026: आज मंगला गौरी व्रत की शाम करें ये आसान उपाय, खुल सकते हैं धन और सौभाग्य के द्वार

Mangla Gauri Vrat 2026: सावन महीने का हर दिन भक्ति और आस्था से सरोबार होता है, लेकिन मंगला गौरी व्रत का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है. बता दें कि जिस तरह सावन में आने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है, उसी तरह सावन का प्रत्येक मंगलवार मां पार्वती को समर्पित है और इस दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है. यह पावन व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार में समृद्धि के लिए रखती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगला गौरी व्रत के दिन विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने और शाम के समय कुछ विशेष उपाय अपनाने से मां गौरी और भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.
मंगला गौरी व्रत रखने से मां गौरी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं. यह व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है. जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए मंगला गौरी व्रत के दिन कुछ उपाय करना शुभ माना गया है. इस दिन कुछ जगहों पर कुछ जगहों पर दीपक जलाने से जीवन में आ रहा अंधकार दूर होता है और सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं.
घर के मुख्य द्वार पर दीपक: संध्याकाल में घर के मुख्य द्वार पर घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं. पौराणिक मान्यता है कि शाम के समय भगवान शिव और मां पार्वती भ्रमण पर निकलते हैं. मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक उनका स्वागत करता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर सकारात्मकता का संचार होता है.
शिव-पार्वती मंदिर में दीपदान: यदि संभव हो तो मंगला गौरी व्रत की शाम किसी शिव-पार्वती मंदिर में जाकर उनके चरणों में दीपक जलाएं. इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं.
तुलसी माता की पूजा: धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं. हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है, जिनकी पूजा से घर में हमेशा धन-धान्य बना रहता है.
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पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं दीपक: पीपल के पेड़ में त्रिदेव- ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है. मंगला गौरी व्रत के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने से समस्त संकटों का नाश होता है और पारिवारिक शांति मिलती है.
ईशान कोण में दीपक: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे पवित्र होती है. घर के मंदिर या ईशान कोण में दीपक प्रज्वलित करने से घर में खुशहाली और आर्थिक स्थिरता आती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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