EnglishHindi

Mangla Gauri Vrat 2026: आज मंगला गौरी व्रत की शाम करें ये आसान उपाय, खुल सकते हैं धन और सौभाग्य के द्वार

सावन में मंगलवार को रखा जाता है मंगला गौरी व्रत. मंगला गौरी व्रत के दिन करत

Written by: Renu Yadav
Published: August 4, 2026, 2:55 PM IST
Mangla Gauri Vrat 2026: आज मंगला गौरी व्रत की शाम करें ये आसान उपाय, खुल सकते हैं धन और सौभाग्य के द्वार
Mangla Gauri Vrat 2026
  • सावन में मंगलवार को रखा जाता है मंगला गौरी व्रत.
  • मंगला गौरी व्रत के दिन करते हैं मां पार्वती का पूजन.
  • सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है मंगला गौरी व्रत.
  • इस दिन किए गए कुछ उपाय जीवन में ला सकते हैं सुख-समृद्धि

Mangla Gauri Vrat 2026: सावन महीने का हर दिन भक्ति और आस्था से सरोबार होता है, लेकिन मंगला गौरी व्रत का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है. बता दें कि जिस तरह सावन में आने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है, उसी तरह सावन का प्रत्येक मंगलवार मां पार्वती को समर्पित है और इस दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है. यह पावन व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार में समृद्धि के लिए रखती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगला गौरी व्रत के दिन विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने और शाम के समय कुछ विशेष उपाय अपनाने से मां गौरी और भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

शाम के समय करें ये आसान उपाय, चमकेगी किस्मत

मंगला गौरी व्रत रखने से मां गौरी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं. यह व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है. जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए मंगला गौरी व्रत के दिन कुछ उपाय करना शुभ माना गया है. इस दिन कुछ जगहों पर कुछ जगहों पर दीपक जलाने से जीवन में आ रहा अंधकार दूर होता है और सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं.

और पढ़ें: Sawan Somwar 2026: 11, 21, 51 या 108... सावन में कितने पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए? जानिए शिव पुराण क्या कहता है

घर के मुख्य द्वार पर दीपक: संध्याकाल में घर के मुख्य द्वार पर घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं. पौराणिक मान्यता है कि शाम के समय भगवान शिव और मां पार्वती भ्रमण पर निकलते हैं. मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक उनका स्वागत करता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर सकारात्मकता का संचार होता है.

शिव-पार्वती मंदिर में दीपदान: यदि संभव हो तो मंगला गौरी व्रत की शाम किसी शिव-पार्वती मंदिर में जाकर उनके चरणों में दीपक जलाएं. इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं.

तुलसी माता की पूजा: धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं. हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है, जिनकी पूजा से घर में हमेशा धन-धान्य बना रहता है.

और पढ़ें: क्या भगवान ने सुन ली आपकी प्रार्थना? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये 5 संकेत माने जाते हैं शुभ

पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं दीपक: पीपल के पेड़ में त्रिदेव- ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है. मंगला गौरी व्रत के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने से समस्त संकटों का नाश होता है और पारिवारिक शांति मिलती है.

ईशान कोण में दीपक: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे पवित्र होती है. घर के मंदिर या ईशान कोण में दीपक प्रज्वलित करने से घर में खुशहाली और आर्थिक स्थिरता आती है.

दीपक जलाते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • शास्त्रों के अनुसार जलते हुए दीपक को सीधे जमीन पर न रखें. उसे किसी थाली, चौकी या चावल, काले तिल अथवा फूलों का आसन देकर स्थापित करें.
  • दीपक में सूती रुई या कलावा (मौली) की बत्ती का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है.
  • मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए दीपक के तेल या घी में गुलाब की कुछ पत्तियां डालना शुभ माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.