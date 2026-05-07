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TheDivineMango: ब्रह्मांड का सबसे बड़ा फल! जब नन्हे हनुमान ने सूरज को समझा आम और लगा दी लंबी छलांग, जानिए 'सिंदूरी' आम का दिव्य रहस्य

TheDivineMango: क्या आप जानते हैं कि फलों के राजा आम का संकटमोचन हनुमान से कितना गहरा नाता है? यह केवल एक फल नहीं, बल्कि नन्हे हनुमान की उस अटूट शक्ति और मासूमियत का प्रतीक है, जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े 'फल' यानी सूर्य को चखने के लिए एक ही छलांग में मीलों की दूरी तय कर ली थी. आइए, #TheDivineMango सीरीज में आज जानते हैं कि कैसे सूर्य की लालिमा 'सिंदूरी' आम के रूप में धरती पर उतरी और क्यों अयोध्या की हनुमानगढ़ी में आज भी आम का भोग सबसे खास माना जाता है.

Mango tale

TheDivineMango: भारतीय संस्कृति में आम केवल एक फल नहीं, बल्कि एक ‘देव फल’ है, जिसका रिश्ता देवी-देवताओं से अत्यंत गहरा है लेकिन जब बात संकटमोचन हनुमान की आती है, तो यह रिश्ता और भी रोमांचक हो जाता है. क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ारों में मिलने वाले एक विशेष प्रकार के आम को ‘सिंदूरी आम’ ही क्यों कहा जाता है? और क्यों हनुमान जी को यह फल इतना प्रिय है? इसके पीछे छिपी है भक्ति, शक्ति और मिठास की एक अनोखी कहानी.

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जब सूर्य बना ‘अमृत फल’

हनुमान जी और आम के रिश्ते की शुरुआत उनकी बाल-लीला से होती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक सुबह बाल हनुमान को तीव्र भूख लगी उन्होंने आकाश में लालिमा बिखेरते सूर्य को देखा और अपने भोलेपन में उसे एक विशाल, लाल और पका हुआ रसीला आम समझ लिया. अपनी अपार शक्ति के साथ उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े फल (सूर्य) को अपने मुख में दबा लिया. शास्त्रों के अनुसार, इसी फल की चाह में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया, बाद में दे हनुमान जी हनु पर चोट करके सूर्य देव को मुक्त कराया गया.

हनुमान जी का सिंदूरी प्रेम और अयोध्या के बाग

बजरंगबली के जीवन में सिंदूरी रंग और सिंदूरी आम का एक अद्भुत संयोग है. मान्यता है कि सूर्य को निगलने के दौरान सूर्य की सिंदूरी आभा हनुमान जी के स्वरूप में समाहित हो गई थी. कालांतर में, आम की एक ऐसी प्रजाति विकसित हुई जिसका रंग हल्का लाल और केसरिया (सिंदूरी) होता है. हनुमान जी के इस प्रेम और उनके रंग से मेल खाने के कारण ही इस आम का नाम ‘सिंदूरी आम’ पड़ा. भक्तों का विश्वास है कि इस आम को अर्पित करने से पवनपुत्र वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे अपनी बाल-लीला के दौरान सूर्य को देखकर हुए थे.

एक सुंदर लोक-मान्यता यह भी है कि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के बाद, हनुमान जी ने स्वयं अपने हाथों से अयोध्या की पावन धरती पर हज़ारों आम के वृक्ष लगाए थे. वे चाहते थे कि अयोध्या आने वाले हर भक्त को प्रभु के प्रसाद के रूप में प्रकृति की यह दिव्य मिठास मिले. यही कारण है कि आज भी अयोध्या की परंपराओं में आम का विशेष स्थान है और हनुमानगढ़ी के पास पवनपुत्र को सिंदूरी आम चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है.

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कहां चढ़ाया जाता है सिंदूरी आम?

उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, हनुमान जी के सिद्ध पीठों में ‘आम्र-सेवा’ की सदियों पुरानी परंपरा है. दिल्ली के प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर (कनॉट प्लेस) में ज्येष्ठ के महीने में भक्तों द्वारा भारी मात्रा में आम अर्पित किए जाते हैं. वहीं, वडोदरा और गुजरात के कई हनुमान मंदिरों में ‘आम उत्सव’ मनाया जाता है, जहां बजरंगबली का श्रृंगार ही आमों से किया जाता है. दक्षिण भारत के हनुमान मंदिरों में तो ‘आम्र-अभिषेकम’ की परंपरा है, जहां भगवान का अभिषेक ताजे आम के रस से किया जाता है.

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हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रकाश (सूर्य) को भी एक मीठे फल में बदल सकती है. अगली बार जब आप ‘सिंदूरी आम’ देखें, तो पवनपुत्र की उस लंबी छलांग को जरूर याद करें जिसने आम को एक साधारण फल से बढ़ाकर ‘दिव्य फल’ बना दिया.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.