Hindi Faith Hindi

Mango Leaves In Puja Why Are Mango Leaves Used In Every Auspicious Work Know Its Religious Significance

Mango Leaves in Puja: हर शुभ काम में क्यों इस्तेमाल होते हैं आम के पत्ते? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Mango Leaves in Puja: हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे छिपे कारणों के बारे में.

Mango Leaves in Puja: सनातन धर्म में कुछ पेड़ों का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि इन पेड़ों में देवी-देवताओं का वास होता है और इनका पूजन करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यहां तक कि शुभ काम या धार्मिक अनुष्ठान में भी पेड़ों का उपयोग होता है. हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को मां तुलसी कहते हैं और इसका पूजन करना शुभ होता है. वहीं पीपल, बरगद और केले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है. इतना ही नहीं धार्मिक अनुष्ठान व पूजा-पाठ से जुड़े कार्यों में आम की लकड़ी व आम के पत्तों का इस्तेमाल करना शुभ माना गया है.

शुभ काम में आम के पत्तों

हिंदू धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के दौरान आम के पत्तों का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. पूजा-पाठ व अनुष्ठान के समय आम के पत्तों को घर के मुख्य द्वार पर तोरण की तरह सजाया जाता है. यहां तक कि कलश स्थापना के समय भी कलश पर आम के पत्ते रखकर फिर नारियल रखा जाता है. लेकिन बता दें कि ऐसा सजावट के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे धार्मिक महत्व छिपा हुआ है.

भगवान श्रीकृष्ण स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे ये नीला फूल! घर में लगा लिया तो चमक उठेगी किस्मत 6

आम के पत्तों का महत्व

हिंदू धर्म में आम के पत्तों का विशेष महत्व बताया गया है और कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तियां लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती. बाहर से घर में आने वाली हवा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आती है. शुभ व मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का उपयोग करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और मांगलिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही मान्यता है ​कि आम के पत्तों का उपयोग करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता.

बहुत शुभ होते हैं आम के पत्ते

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु, भगवान गणेश और भगवान शिव को आम के पत्ते प्रिय माने गए हैं. पूजा में इनका उपयोग करने से वह प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं. इसके अलावा आम के पत्तों में मां लक्ष्मी का भी वास माना गया है और कहते हैं कि इसकी तोरण बनाकर दरवाजे पर लगाने से मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं. इतना ही नहीं, आम के पत्ते हनुमान जी के भी प्रिय है और यदि पूजा-पाठ में इनका उपयोग किया जाता है तो हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source