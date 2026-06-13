  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Mantra For Career Hanuman Powerful Mantra To Remove Interview Fear And Get Success

Mantra for Career: इंटरव्यू से पहले होने लगती है घबराहट! हनुमान जी का ये शक्तिशाली मंत्र दूर करेगा डर, खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे

Mantra for Career: अक्सर कुछ लोगों को इंटरव्यू से पहले घबराहट, बैचेनी होने लगती है जिसकी वजह से कई बार बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है. ऐसे में आप हनुमान जी के कुछ मंत्रों का जाप कर अपने डर और नर्वसनेस को ठीक कर सकते हैं.

Written by: Renu Yadav
Updated: June 13, 2026, 3:55 PM IST
Mantra for Career: इंटरव्यू से पहले होने लगती है घबराहट! हनुमान जी का ये शक्तिशाली मंत्र दूर करेगा डर, खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे
Mantra for Career

Mantra for Career: जब भी करियर की शुरुआत की जाती है तो इंटरव्यू के साथ पहला कदम बढ़ाया जाता है और नौकरी का इंटरव्यू जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक माना जाता है. लेकिन कुछ लोगों को अक्सर इंटरव्यू से पहले घबराहट, डर और बैचेनी होने लगती है. साथ ही इंटरव्यू से पहले आत्मविश्वास की कमी और असफलता का डर सताने लगता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी मन में भय और निगेटिव विचार हावी होने लगें, तब भगवान हनुमान की उपावना विशेष फलदायी मानी जाती है. कहते हैं कि संकटमोचन हनुमान अपने भक्तों के सभी भय, बाधाओं और मानसिक तनाव को दूर करते हैं.

हनुमान जी के आशीर्वाद से खत्म होगी निगेटिविटी

अगर आप भी किसी इंटरव्यू या परीक्षा के लिए घर से निकलते समय घबराहट व बैचेनी जैसी समस्या का सामना करते हैं तो इसके लिए हनुमान जी के कुछ शक्तिशाली मंत्र आपके भीतर आत्मविश्वास भर सकते हैं. यदि घर से निकलते वक्त इन मंत्रों का जाप किया जाए तो मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं. साथ ही, बंद किस्मत के दरवाजे खुलने और मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.

और पढ़ें: Bada Mangal 2026: मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी के इस मंत्र का करें जाप, बजरंगबली की कृपा जीवन में आ रही हर बाधा होगी दूर

इंटरव्यू का डर दूर करने का महामंत्र

इंटरव्यू रूम में कदम रखने से पहले या घर से निकलते समय हनुमान जी के इस परम शक्तिशाली मंत्र का मानसिक या स्पष्ट जाप करें:

‘अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥’

मंत्र का प्रभाव: हनुमान जी का यह मंत्र उनके अतुलनीय बल और बुद्धि की स्तुति है. यदि इसका निरंतर जाप किया जाए तो मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं.

हनुमान बीज मंत्र

‘ॐ ऐं भ्रीं हनुमते, श्री राम दूताय नमः’

मंत्र का प्रभाव: हनुमान जी के बीज मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है. इस मंत्र का जाप करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही आत्मविश्ववास बढ़ता है जो कि किसी इंटरव्यू में जानें से पहले बेहद जरूरी है.

हनुमान चालीसा की चमत्कारी चौपाइयां

हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने के साथ ही यदि आप हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों का जाप करेंगे तो बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे. हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों में बहुत शक्ति है और इनका जाप करने मात्र से ही आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

बुद्धि और ज्ञान के लिए:

‘बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन-कुमार।
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार॥’

चौपाई का अर्थ: हे पवनपुत्र, स्वयं को बुद्धिहीन मानकर मैं आपका स्मरण कर रहा हूं. मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे सभी कष्टों व डरों को दूर कीजिए.

कार्यों में सफलता के लिए:

‘दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥’

चौपाई का अर्थ: इस संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वे आपकी कृपा से बेहद आसान हो जाते हैं.

और पढ़ें:  Budhaditya Yog 2026: खुलने वाले हैं बंद भाग्य के दरवाजे! अधिक अमावस्या पर बन रहा बुधादित्य योग, 15 से 22 जून तक इन 4 राशियों की होगी चांदी

इंटरव्यू के दिन कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न?

इंटरव्यू के लए घर से निकलते समय हनुमान जी के तस्वीर या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं. उन्हें लाल फूल या बूंदी का भोग लगाएं. हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं और प्रसाद स्वरूप तुलसी का पत्ता खाकर घर से निकलें. जब आप इंटरव्यू कक्ष के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों, तो आंखें बंद करके तीन बार “ॐ हनुमते नमः” का जाप करें और गहरी सांस लें. ऐसा करने से आपको इंटरव्यू में सफलता मिलेगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.