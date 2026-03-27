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इस मंदिर में सिर्फ दर्शन करने से पूरी हो जाती है संतान प्राप्ति की मनोकामना...बहुत लंबी है इसके चमत्कारों की लिस्ट

देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके प्रति भक्तों की गहरी आस्था है और इन मंदिरों के चमत्कार आज भी लोगों को हैरान करते हैं. आज हम ऐसे ही एक चमत्कारी मंदिर के बारे में बता रहे हैं.

Published date india.com Published: March 27, 2026 5:08 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
इस मंदिर में सिर्फ दर्शन करने से पूरी हो जाती है संतान प्राप्ति की मनोकामना...बहुत लंबी है इसके चमत्कारों की लिस्ट
Hindu Temple

Hindu Temple: हिंदू धर्म में देवी-देवताओं से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं और देशभर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके चमत्कारों के सामने विज्ञान भी हार मार चुका है. देश में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो कि न तो कोई शक्तिपीठ हैं और न ही कोई सिद्धपीठ, फिर भी यहां होने वाले चमत्कारों की वजह से भक्तों की इनके प्रति गहरी आस्था है. ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर छत्तीसगढ़ हैं और यहां दूर-दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं.

संतान प्राप्ति का आशीर्वाद

छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर की न्यू रेलवे कॉलोनी के जंगलों के पास मरही माई का मंदिर है जिसे यहां के लोग चमत्कारी मंदिर मानते हैं. कहते हैं कि यदि कोई निसंतान दंपति इस मंदिर में आकर माता रानी के दर्शन करे तो उनकी मनोकामना पूरी होती है और घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगती है. इसी मान्यता की वजह से यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है. यहां निसंतान दंपति मंदिर में मौजूद पेड़ से अपनी मन्नत मांगते हैं और वह पूरी होती है.

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श्मशानवासिनी माता

मरही माई को श्मशानवासिनी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मां की आराधना तंत्र को सिद्ध करने के लिए भी होती है. स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से बड़े से बड़ा तंत्र का काट मिल जाता है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है. निसंतान दंपत्ति मंदिर में आकर मां की विशेष आराधना करते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद अपनी इच्छा अनुसार दान-दक्षिणा भी करते हैं. मंदिर परिसर में एक प्राचीन पेड़ भी मौजूद है, जिसे मन्नत का पेड़ कहा जाता है. दर्शन करने आने वाले भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए पेड़ पर लाल धागे बांधते हैं.

चमत्कारी चरण पादुकाएं

मंदिर परिसर में पत्थर की कई प्रतिमाएं मौजूद हैं, जो मां के अलग-अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं. परिसर में मां काली, दुर्गा और सरस्वती की प्रतिमाएं शिवलिंग के साथ स्थापित हैं. इस मंदिर में चमत्कारी चरण पादुका भी मौजूद हैं, जिन पर बड़े कांटे लगे हैं. इसके अलावा मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मां की प्रतिमा अस्त्र-शस्त्र के साथ विराजमान है. नवरात्र के दिनों में मरही माई मंदिर में मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगती हैं.

स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मंदिर का इतिहास साल 1901 से जुड़ा है और यहां स्थित मां की प्रति स्वंयभू है. कहते हैं कि मां की यह प्रतिमा धरती को चीरकर निकली थी. माना जाता है कि एक साधारण व्यक्ति को मां की प्रतिमा रेलवे स्टेशन के पास जमीन में आधी दबी मिली थी, जिसके बाद प्रतिमा की स्थापना रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वर्गीय सदानंद आचारी ने की और मां का मंदिर भी बनवाया.

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इनपुट: आईएएनएस

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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