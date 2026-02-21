Astrology: कुंडली में मंगल दे रहा है अशुभ फल? मंगल दोष निवारण का सबसे सरल और सिद्ध श्लोक जो बदल सकता है आपका जीवन!

Astrology:अगर आपकी कुंडली में मंगल जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र में एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताया गया है जो ग्रह शांति और मंगल दोषों का निवारण करता है.

Published date india.com Published: February 21, 2026 9:19 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Astrology: कुंडली में मंगल दे रहा है अशुभ फल? मंगल दोष निवारण का सबसे सरल और सिद्ध श्लोक जो बदल सकता है आपका जीवन!

Astrology: कुंडली में मंगल अशुभ हो तो विवाह में देरी, भूमि विवाद, क्रोध, दुर्घटना और रक्त संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं लेकिन शास्त्रों में एक ऐसा श्लोक बताया गया है जिसे मंगल दोष की अमोघ औषधि माना गया है. मान्यता है कि नियमित और विधिपूर्वक जाप से मंगल की अशुभता काफी हद तक शांत हो सकती है.

कौन सा है वह प्रभावशाली श्लोक?

“मङ्गले मङ्गलाधारे मङ्गल्ये मङ्गलप्रदे ।

मङ्गलार्थे मङ्गलेशे मङ्गलं देहि मे भवे ॥”

ज्योतिष मान्यता के अनुसार यह श्लोक मंगल ऊर्जा को संतुलित करने की प्रार्थना है. इसमें ‘मंगल’ शब्द की पुनरावृत्ति सकारात्मकता जागृत करने का प्रतीक मानी जाती है.

श्लोक का अर्थ क्या है?

इस श्लोक में मंगल स्वरूपा शक्ति से प्रार्थना की जाती है कि वे जीवन में शुभता प्रदान करें. सरल शब्दों में यह मंगल (शुभ फल) की कामना का मंत्र है. यह मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने की विनती मानी जाती है.

स्रोत और महत्व

यह श्लोक पृथ्वी स्तोत्र से संबंधित माना जाता है. मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है, यानी पृथ्वी माता का पुत्र इसलिए पृथ्वी माता की स्तुति के माध्यम से मंगल को शांत करने की परंपरा बताई गई है. इसे मंगल शांति का सरल और सुलभ उपाय माना जाता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कैसे करें जाप? सही विधि जान लें

माला- लाल चंदन की माला शुभ मानी गई है.

जाप संख्या- प्रतिदिन 2 माला (216 बार).

कुल संकल्प-21,000 जाप.

समय- प्रातः स्नान के बाद या मंगलवार को विशेष रूप से.

दीप-जाप के समय सरसों तेल का दीप जलाना शुभ माना जाता है.

यदि प्रतिदिन 216 जाप किए जाएं तो लगभग 97 दिनों में 21,000 जाप पूरे हो सकते हैं.

ये नियम जरूर निभाएं

  • सुबह पृथ्वी माता का स्पर्श कर प्रार्थना करें.
  • जाप पूर्ण होने पर लाल वस्त्र दान करें.
  • लाल मिठाई (गुलाब जामुन, इमरती, लाल बर्फी) का दान करें.
  • मंगलवार को अधिक जाप करें.
  • मान्यता है कि मंगल ग्रह को लाल रंग और मिठास प्रिय है.

क्या मिल सकते हैं लाभ?

  • मंगल दोष में कमी
  • भूमि-भवन विवादों में राहत
  • साहस और ऊर्जा में वृद्धि
  • शत्रु भय में कमी
  • शुभ कार्यों में बाधा कम होना

हालांकि परिणाम व्यक्ति की कुंडली, श्रद्धा और अनुशासन पर निर्भर माने जाते हैं. ज्योतिष परंपरा कहती है मंत्र तभी प्रभाव देता है जब जीवन में संयम, सत्य और सकारात्मकता हो. केवल जाप नहीं, बल्कि आचरण भी शुद्ध होना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.