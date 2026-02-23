Hindi Faith Hindi

Mars Transit 2026 An Explosive Confluence Of Five Planets In Aquarius Creates Angarak Yoga 4 Zodiac Signs Will Have To Be Cautious For 40 Days

Mars Transit 2026: कुंभ राशि में 5 ग्रहों के विस्फोटक संगम से बना अंगारक योग...4 राशियों को 40 दिन फूंक-फूंककर रखना होगा कदम

23 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में मंगल गोचर से 5 ग्रहों का यह संगम ऊर्जा से भरपूर जरूर है, लेकिन असंतुलित कदम नुकसान दे सकते हैं. 23 फरवरी से 2 अप्रैल 2026 तक संयम और समझदारी ही सबसे बड़ा उपाय है.

Mars Transit 2026: 23 फरवरी 2026 को मंगल ने मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया है. कुंभ में पहले से सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की मौजूदगी इस गोचर को बेहद उग्र बना रही है. मंगल और राहु की युति से ‘अंगारक योग’ बन रहा है, जिसे वैदिक ज्योतिष में अचानक घटनाओं, गुस्से, भ्रम और जोखिम का संकेत माना जाता है.

मंगल 2 अप्रैल 2026 तक कुंभ में रहेगा. यानी करीब 40 दिन तक ये ग्रह संयोजन असर दिखाएगा. हालांकि सभी राशियों पर इसका प्रभाव अलग-अलग रहेगा, लेकिन चार राशियों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

मिथुन राशि: भाग्य और फैसलों में भ्रम

मिथुन राशि के लिए मंगल नवम भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं से जुड़ा है. राहु के साथ युति भाग्य संबंधी मामलों में भ्रम की स्थिति बना सकती है. बड़े निवेश या कानूनी मामलों में जल्दबाजी से बचें. परिवार में वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

कर्क राशि: अचानक उतार-चढ़ाव

कर्क राशि वालों के लिए यह युति आठवें भाव में प्रभाव डाल रही है. यह भाव गुप्त शत्रुओं, रिस्क और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा है. ऑफिस में सीनियर्स से तालमेल बिगड़ सकता है. शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाना बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

धनु राशि: रिश्तों में सावधानी

धनु राशि के लिए मंगल तीसरे भाव में सक्रिय है. राहु के साथ यह संयोजन वाणी में तीखापन और जल्दबाजी ला सकता है. दोस्तों या सहकर्मियों से निजी बातें साझा करने से बचें. आर्थिक मामलों में उधार लेना-देना नुकसानदेह हो सकता है. परिवार में छोटी बात विवाद का रूप ले सकती है.

कुंभ राशि: लग्न में उग्र ऊर्जा

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सबसे प्रभावी समय है क्योंकि अंगारक योग लग्न भाव में बन रहा है.स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. गुस्से में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. शेयर मार्केट में जोखिम लेने से बचें.

Add India.com as a Preferred Source

क्या करें?

मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करें

मसूर दाल या लाल वस्त्र का दान करें

क्रोध और विवाद से दूरी रखें

निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह लें

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.