Masan Holi 2026: काशी में खेली जाती है चिता की राख से होली! जानिए इस अनोखी परंपरा के पीछे छिपा रहस्य
Masan Holi 2026: ब्रज क्षेत्र में रंगों व फूलों से होली का पर्व मनाया जाता है. लेकिन भगवान शिव की नगरी काशी में चिता की राख से होली खेली जाती है. आइए जानते हैं इसकी वजह.
Masan Holi 2026: रंगों का त्योहार होली देशभर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है लेकिन श्रीकृष्ण की नगरी ब्रज क्षेत्र में इस पर्व की अलग ही धूम देखने को मिलती है. यहां बसंत पंचमी से होली का त्योहार शुरू हो जाता है और हर कोई रंगों में डूबा नजर आता है. ब्रज में होली का पर्व रंगों से ही नहीं, बल्कि फूलों से भी मनाया जाता है. लेकिन भगवान शिव की नगरी काशी में होली मनाने का तरीका कुछ अलग है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहां चिता की राख से होली खेली जाती है और इसे मसान होली कहते हैं.
मसान होली 2026 कब है?
होली रंगों का पर्व है लेकिन भोलेनाथ की नगरी काशी में रंगों से पहले चिता की राख से होली खेली जाती है. जिसे मसान होली के नाम से जाना जाता है. बता दें कि इस साल मसान होली 28 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी.
क्यों मनाते हैं मसान होली?
काशी में रंगभरी एकादशी के दिन यानि 27 फरवरी 2026 को भक्त भगवान शिव व माता पार्वती के साथ होली खेलते हैं और उनके चरणों में रंग अर्पित करते हैं. इसके बाद अगले दिन यानि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मसान होली खेली जाती है जो कि चिता की राख से खेलते हैं. मसान होली का उल्लेख शिवपुराण और दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है. कहा जाता है कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भोलेनाथ अपने गणों भूत-प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस आदि के साथ भस्म की होली खेलते हैं.
चिता की राख से क्यों खेलते हैं होली?
काशी में मनाई जाने वाली मसान होली को आध्यात्मिक होली कहा जाता है और इस दिन राख से होली खेली जाती है. मसान का अर्थ श्मशाम और मसान होली का अर्थ श्मशान की होली है. जो कि रंग, गुलाल, पानी या पिचकारी से नहीं, बल्कि श्मशाम में चिता की राख से खेली जाती है. मसान पर्व दर्शाता है कि व्यक्ति मोह माया के जाल से मुक्त होने के बाद अंत में राख में बदल जाता है. यह पर्व मृत्यु पर विजय को दर्शाता है और बताता है कि एक समय के बाद ये शरीर राख ही बन जाएगा.
