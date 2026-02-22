By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Masik Durga Ashtami 2026: मंगलवार को पड़ रही मासिक दुर्गा अष्टमी बेहद शक्तिशाली...करें ये उपाय, पाएं मंगलदोष और कर्ज से राहत!
24 फरवरी 2026 की मासिक दुर्गा अष्टमी, मंगलवार को पड़ने के कारण शक्तिशाली योग बना रही है. कुछ सरल उपायों का पालन करने से मंगलदोष का प्रभाव कम होता है, कष्ट और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं
Masik Durga Ashtami 2026: मासिक दुर्गा अष्टमी इस साल 24 फरवरी 2026 को मंगलवार को पड़ रही है यही कारण है इसे मंगला अष्टमी भी कहा जाता है. अष्टमी का मंगलवार को पड़ना देवी पूजा के लिए बेहद शक्तिशाली माना जाता है.मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का होता है. कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा मंगल तनाव, क्रोध, कर्ज और आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है. ऐसे में इस मासिक अष्टमी का योग बेहद शक्तिशाली माना जाता है. इस दिन की पूजा और सरल उपाय करने से न केवल मंगलदोष का प्रभाव कम होता है, बल्कि जीवन में सफलता, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता भी आती है.
कर्ज और आर्थिक बाधाओं से मुक्ति
मंगलदोष या ग्रहों की अशुभ दृष्टि के कारण कई बार व्यक्ति आर्थिक तंगी और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझता है. मासिक दुर्गा अष्टमी पर की गई पूजा, विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और धन-संपत्ति में वृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है. सबसे पहले अपने पूजा स्थल को साफ-सुथरा करें और लाल या नारंगी रंग का कपड़ा बिछाएं. मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र को सजाकर लाल फूल अर्पित करें. यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है.
दीपक और मंत्रों का महत्व
अष्टमी के दिन 8 या 9 दीपक घी या सरसों के तेल में जलाना शुभ है. दीपक की रोशनी घर में मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को शांत करती है और कष्टों से मुक्ति दिलाती है. साथ ही यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए. इसे सुनना या पढ़ना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और मानसिक तनाव कम करता है.
अनार का विशेष उपाय
इस मासिक अष्टमी पर मां दुर्गा को अनार चढ़ाना बहुत प्रभावकारी माना गया है. अनार के 7 दाने लाल कपड़े पर अलग रखें और घर की दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें. यह उपाय कर्ज मुक्ति, आर्थिक स्थिरता और मंगलदोष से राहत पाने के लिए बेहद लाभकारी है. अनार मां दुर्गा की कृपा से घर में समृद्धि और सुख-शांति लाता है.
मां दुर्गा को लाल गुलाब अर्पित करें
इस दिन सुबह या शाम को मां दुर्गा को गुलाब के 5 फूल चढ़ाएं. लाल गुलाब से माता का श्रृंगार करें. इस उपाय से मंगलदोषों का निवारण होता है.
दान और वृक्ष पूजन
गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन दान करना भी इस दिन शुभ माना गया है. दान करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव संतुलित होते हैं. यदि संभव हो तो बड़ के पेड़ की पूजा और उसके चारों ओर जल चढ़ाना भी शुभ फलदायक माना गया है.
शुभ रंग और समय
इस दिन लाल, नारंगी और सुनहरा रंग पहनना विशेष शुभ है. पूजा का सर्वोत्तम समय सुबह 6 से 9 बजे तक है. रात में ध्यान करते हुए सोने से मानसिक शांति बढ़ती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें