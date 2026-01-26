  • Hindi
Masik Durgashtami 2026: आज मासिक दुर्गाष्टमी के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें मां दुर्गा की उपासना, जीवन में आ रही हर बाधा होगी दूर

Masik Durgashtami 2026 प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और इस दिन भक्त मां दुर्गा की पूजा करते हैं.

Masik Durgashtami 2026: सनातन धर्म में किसी भी शुभ काम से पहले पंचांग देखना जरूरी माना गया है और पंचांग के जरिए दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त के बारे में पता चलता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 26 जनवरी 2026 को माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है जो कि बहुत ही खास है. क्योंकि आज मासिक दुर्गाष्टमी के साथ ही गुप्त नवरात्रि का भी आठवां दिन है. जो कि विजय की देवी मां पीतांबरा को समर्पित है. दोनों की तिथियां मां दुर्गा को समर्पित हैं और इस दिन उनका विधि-विधान से पूजन किया जाता है. इस दिन भक्त मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए उपवास रखते हैं और कुछ जगहों पर गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन नवरात्रि व्रत का भी समापन किया जाता है.

मासिक दुर्गाष्टमी पर ऐसे करें मां दुर्गा को प्रसन्न

मासिक दुर्गाष्टमी हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है. इस दिन भक्तजन मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा करते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं. मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह दिन बहुत खास माना जाता है दुर्गाष्टमी को दुर्गा अष्टमी या मास दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है. दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा में लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, धूप-दीप और मिठाई का भोग लगाया जाता है. जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं वह मासिक दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन व हवन भी करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

मासिक दुर्गाष्टमी 2026 शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह की अष्टमी तिथि 26 जनवरी, सोमवार को शाम 9 बजकर 17 मिनट तक रहेगी. इस दिन अश्विनी नक्षत्र बन रहा है जो कि दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा और उसके बाद भरणी शुरू होगा. आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे. बता दें कि आज सूर्योदय 7 बजकर 12 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 55 मिनट पर होगा.

मासिक दुर्गाष्टमी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 26 मिनट से 6 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. इसके बाद अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 21 मिनट से 3 बजकर 4 मिनट तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 53 मिनट से 6 बजकर 19 मिनट तक है. इन सभी शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है और मां भगवती अपनी कृपा बरसाती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

इनपुट: आईएएनएस

