Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं मास्टरमाइंड, चाल चलने से पहले सोच लेते हैं पूरा खेल

Numerology: हर जन्म तारीख का अपने अंदर एक खास ताकत और ऊर्जा होती है. कुछ तारीखों में जन्मे लोग जन्मजात मास्टरमाइंड होते हैं.

Published date india.com Updated: February 18, 2026 6:16 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं मास्टरमाइंड, चाल चलने से पहले सोच लेते हैं पूरा खेल

Numerology: क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर हालात में एक कदम आगे रहते हैं. वो कम बोलते हैं, लेकिन जब फैसला लेते हैं तो पूरा खेल पलट देते हैं. ज्योतिष और अंक शास्त्र मानता है कि इसके पीछे व्यक्ति की जन्म तारीख सबसे बड़ा कारण होती है. खास तारीखों में जन्मे लोग स्वभाव से ही मास्टरमाइंड होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में पहले सोचते हैं और फिर चाल चलते हैं.

जन्म तारीख और दिमागी ताकत का कनेक्शन

अंक ज्योतिष के अनुसार जन्म तारीख सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के सोचने के तरीके, निर्णय क्षमता और रणनीतिक दिमाग को भी दर्शाती है. कुछ तारीखों में जन्मे लोग स्वभाव से विश्लेषक, रणनीतिक और दूरदर्शी होते हैं. ये लोग जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते और हर कदम सोच-समझकर उठाते हैं.

1, 10, 19, 28 तारीख में जन्मे लोग

इन तारीखों में जन्मे लोग स्वाभाविक लीडर होते हैं. इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और ये किसी भी परिस्थिति को तुरंत समझ लेते हैं. ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन रिस्क से पहले पूरा गणित जरूर बैठाते हैं. राजनीति, प्रशासन, मैनेजमेंट और नेतृत्व वाले क्षेत्रों में ये लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं. इन्हें भीड़ में अलग पहचान मिलती है.

5, 14, 23 तारीख में जन्मे लोग

इन तारीखों में जन्मे लोग मास्टर प्लानर माने जाते हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिकेशन और दिमागी फुर्ती. ये लोग बातों से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेते हैं. बिजनेस, मीडिया, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और सेल्स जैसे क्षेत्रों में ये लोग कमाल करते हैं.

7, 16, 25 तारीख में जन्मे लोग

इन तारीखों में जन्मे लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं. ये लोग सतही बातों पर भरोसा नहीं करते और हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहते हैं. रिसर्च, एनालिसिस, साइंस और अध्यात्म की ओर इनका झुकाव रहता है. ये कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत सटीक बोलते हैं. इनका मास्टरमाइंड दिमाग अक्सर दूसरों की नजर से ओझल रहता है.

8, 17, 26 तारीख में जन्मे लोग

इन तारीखों में जन्मे लोग स्ट्रैटेजी के उस्ताद माने जाते हैं. इनकी खासियत है धैर्य और लंबी प्लानिंग. ये लोग जल्दी हार नहीं मानते और धीरे-धीरे मजबूत नींव बनाकर आगे बढ़ते हैं. कई बार इन्हें देर से सफलता मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत बड़ी होती है. कॉरपोरेट, प्रशासन और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में ये लोग छाप छोड़ते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्यों कहलाते हैं मास्टरमाइंड

इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये हालात से पहले सोचते हैं. ये भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, बल्कि दिमाग से काम लेते हैं. यही वजह है कि कई बार लोग इन्हें चालाक भी कहते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.