  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Mathura Vrindavan Holi 2026 Dates Braj Holi Starting February 25th Find Out When The Laddu Lathmar And Phool Holi Will Be

Mathura Vrindavan Holi 2026 Dates: 25 फरवरी से 9 दिन तक रंगों में डूबेगा ब्रज …जानिए कब है लट्ठमार होली? देखें पूरी डेट लिस्ट

Mathura Vrindavan Holi 2026 Dates: 25 फरवरी से शुरू होगा ब्रज का रंगोत्सव शुरू हो जायेगा. देखें बरसाना से बलदेव तक ब्रज की होली 2026 का पूरा कैलेंडर.

Published date india.com Published: February 24, 2026 11:18 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Mathura Vrindavan Holi 2026 Dates: 25 फरवरी से 9 दिन तक रंगों में डूबेगा ब्रज …जानिए कब है लट्ठमार होली? देखें पूरी डेट लिस्ट

Mathura Vrindavan Holi 2026 Dates: ब्रज की होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि राधा-कृष्ण की लीलाओं का जीवंत उत्सव है. मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल में मनाया जाने वाला यह उत्सव नौ दिनों तक चलता है. वर्ष 2026 में ब्रज की होली 25 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक रंगों, रस और परंपराओं के साथ मनाई जाएगी. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु इन ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बनने पहुंचते हैं.

मथुरा-वृंदावन होली 2026 पूरी डेट लिस्ट

25 फरवरी 2026, बुधवार: लड्डू होली- श्री लाडली मंदिर, बरसाना

26 फरवरी 2026, गुरुवार: बरसाना लट्ठमार होली- बरसाना

27 फरवरी 2026, शुक्रवार:  नंदगांव लट्ठमार होली – नंदगांव

28 फरवरी 2026, शनिवार:   फूलों वाली होली- बांके बिहारी मंदिर

1 मार्च 2026, रविवार: छड़ी मार होली- गोकुल

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

2 मार्च 2026, सोमवार: रमण रेती होली- गोकुल

3 मार्च 2026, मंगलवार: होलिका दहन-  मथुरा व वृंदावन

4 मार्च 2026, बुधवार: धुलंडी (रंग वाली होली)-  पूरे ब्रज में

5 मार्च 2026, गुरुवार: हुरंगा होली- दाऊजी मंदिर, बलदेव

25 फरवरी 2026:  बरसाना की लड्डू होली

होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत बरसाना स्थित श्री लाडली मंदिर में लड्डू होली से होगी. इस दिन श्रद्धालु एक-दूसरे पर लड्डू बरसाकर आनंद मनाते हैं. इसे राधा रानी की नगरी में होली के शुरू होने का प्रतीक माना जाता है. मंदिर परिसर में भजन, ढोल और जयकारों के बीच वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है.

26-27 फरवरी- बरसाना और नंदगांव की लट्ठमार होली

26 फरवरी को बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जाएगी. परंपरा के अनुसार, महिलाएं लाठियों से पुरुषों पर प्रहार करती हैं और पुरुष ढाल से बचाव करते हैं. अगले दिन 27 फरवरी को यही परंपरा नंदगांव में निभाई जाएगी. यह आयोजन राधा-कृष्ण की छेड़छाड़ वाली लीलाओं की याद दिलाता है और हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है.

28 फरवरी- वृंदावन की फूलों वाली होली

28 फरवरी को बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली का भव्य आयोजन होगा. यहां रंग-गुलाल की जगह फूलों की वर्षा होती है.भक्तों पर गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां बरसाई जाती हैं. इसी दिन रंगभरी एकादशी का उत्सव भी मनाया जाता है, जो ब्रज की होली को आध्यात्मिक ऊंचाई देता है.

1-2 मार्च- गोकुल की छड़ी मार और रमण रेती होली

1 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी. यह परंपरा नंदभवन से शुरू होती है और बरसाना की लट्ठमार होली से अलग अंदाज में मनाई जाती है. 2 मार्च को रमण रेती में संत-महात्माओं और श्रद्धालुओं के बीच रंगोत्सव होगा, जहां भक्ति और सादगी का अनोखा संगम देखने को मिलता है.

3-4 मार्च- होलिका दहन और धुलंडी

3 मार्च को होलिका दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाएगा. द्वारकाधीश मंदिर और बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा आयोजित होगी. 4 मार्च को धुलंडी यानी रंग वाली होली पूरे ब्रज क्षेत्र में मनाई जाएगी. गलियां गुलाल से भर जाएंगी और हर ओर “राधे-राधे” की गूंज सुनाई देगी.

मार्च- दाऊजी का हुरंगा

ब्रज होली का समापन 5 मार्च को दाऊजी मंदिर, बलदेव में हुरंगा उत्सव के साथ होगा. यहां महिलाएं पुरुषों को रंगोंमें भिगोती हैं और अनोखे अंदाज में होली खेलती हैं. यह आयोजन ब्रज होली का सबसे उन्मुक्त और रोमांचक रूप माना जाता है.

ब्रज की होली 2026 में 9 दिनों तक चलने वाला रंग, रस और भक्ति का महोत्सव होगी. यदि आप इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इन तिथियों को अभी से नोट कर लें और यात्रा की तैयारी शुरू कर दें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.