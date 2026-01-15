Hindi Faith Hindi

Mauni Amavasya 2026 Date Why Keep A Maun Vrat On The Day Of Mauni Amavasya Know The Rules And Importance

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन क्यों रखते हैं मौन व्रत? जान लें इस व्रत के नियम और महत्व

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना व दान करना बहुत ही शुभ माना गया है. इस दिन यदि मौन व्रत रखा जाए तो कई लाभ मिलते हैं.

Mauni Amavasya 2026: माघ माह में आने वाली अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितर दोष भी दूर होता है. मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान का भी विशेष महत्व माना गया है. इस दिन गंगा स्नान करना अश्वमेघ यज्ञ करने के समान माना गया है. इसके अलावा इस दिन मौन व्रत रखना बहुत ही शुभ व फलदायी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत क्यों रखते हैं?

मौनी अमावस्या 2026 तिथि

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि 17 जनवरी को देर रात 12 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगी और 18 जनवरी को देर रात 1 बजकर 22 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी.

मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का महत्व

मौनी अमावस्या के दिन केवल स्नान-दान का ही महत्व नहीं होता, बल्कि इस दिन मौन व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए. धीरे-धीरे अपनी वाणी को संयत करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है. इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से इंद्रियों को वश में किया जाता है और सुविचार मन में लाए जाते हैं. इस दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए.

मौन व्रत के नियम

मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए. स्नान करने से लेकर दान करने तक मौन रहना चाहिए और ध्यान रखें कि मौन व्रत रखते समय मन में भी अच्छे विचार लाएं और भगवान के नाम का जाप करते रहें. यदि संभव हो तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करके किसी एकांत स्थान पर रहें. इससे मन की शुद्धि होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है. इस दिन मौन व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. यदि संभव हो तो मौनी अमावस्या पर पूरे दिन मौन व्रत रखना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

