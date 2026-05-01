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May 2026 Monthly Horoscope: मई 2026 में बदलेंगे सितारे! कुछ राशियों पर बरसेगा भाग्य, तो कुछ को करनी होगी कड़ी मेहनत

May 2026 Monthly Horoscope: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मई के महीने में कई ग्रहों की चाल बदलने वाली है जिसका असर राशियों पर भी पड़ेगा. कुछ राशियों के लिए मई का महीना बहुत ही शुभ साबित होने वाला है, वहीं कुछ राशियों को पूरे महीने चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

May 2026 Monthly Rashifal

May 2026 Monthly Horoscope: ज्योतिष गणनाओं के अनुसार मई में 5 बड़े राजयोगों का निर्माण होगा जो कि कुछ राशियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. लेकिन वहीं ग्रहों की चाल कुछ राशियों के जीवन पर अशुभ प्रभाव डाल सकती है. जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना.

1. मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मई महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी लेकिन काम के सिलसिले में भागदौड़ बढ़ सकती है. लेकिन काम का मनचाहा फल न मिलने की वजह से मन अशांत रहेगा और फोकस से भी हट सकता है. बिना वजह से विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए विवाद या बहस से दूर रहें और सेहत का खास ध्यान रखें. मई के मध्य में चीजें थोड़ी बेहतर होती नजर आएंगी और समस्याओं का समाधान होगा. मई के महीने में अपनी वाणी पर संयम रखें क्योंकि शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं.

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2. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना तनाव व टेंशन भरा हो सकता है. इस महीने की शुरुआत में निगेटिविटी मन को घेर लेगी जिसकी वजह से कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं. इस राशि के लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रमोशन में भी रुकावटें आएंगी और व्यापारियों के लिए यह महीना चुनौतिभरा हो सकता है. पूरे महीने कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे. लेकिन मई का महीना खत्म होने तक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है जिससे खुशियां लौटेंगी.

3. मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही शुभ साबित होने वाला है. इस राशि के लोगों को करियर व बिजनेस में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी और पॉजिटिव विचार तरक्की तक ले जाएंगे. कार्यक्षेत्र पर टीम के साथ तालमेल आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. कोशिश करें कि कोई भी काम बिना प्लानिंग के न करें. मई के अंतिम सप्ताह में सेहत का विशेष ध्यान रखें और शत्रुओं से सावधान रहें.

4. कर्क राशि

कर्क राशि की बात करें तो मई का महीना इनके लिए बेहद ही लाभपद्र रहने वाला है. इन महीने की शुरुआत कुछ शुभ कामों व शुभ फलों से होगी. वहीं धीरे-धीरे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और समास्याओं का समाधान होगा. व्यापारियों को कोई अच्छी डील मिल सकती है. लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले परिवार व शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें. कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से भी शुभ साबित होगा. प्रेम संबंध मधुर होगा और दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी.

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5. सिंह राशि

सिंह राशि के लिए भी मई का महीना शुभ साबित होगा और इन लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. मई के महीने में भाग्य का साथ मिलेगा और उत्साह में वृद्धि होगी. इस माह करियर या बिजनेस से जुड़ी किसी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है जो कि बहुत ही फायदेमंद साबित होगी. मई के दूसरा भागदौड़ भरा हो सकता है और इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें. जमीन-जायदाद से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं और परिवार में खुशियां दस्तक देंगी. अपने व्यवाहर और वाणी में संयम रखेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे.

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6. कन्या राशि

मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए शुभ व सुखद होगा. हालांकि मई के दूसरे हफ्ते में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और बिना वजह के बढ़े हुए खर्च आपको परेशान कर सकते हैं. अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए अनुकूल हो सकता है. इस माह किए गए निवेश में फायदा मिलेगा और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है. वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और परिवार में प्यार बढ़ेगा.

7. तुला राशि

तुला राशि के लिए मई का महीना औसत रहने वाला है. इस राशि के लोगों को इस महीने परिश्रम का फल मिलेगा लेकिन करियर व बिजनेस से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत सेाच—समझकर लें. मई के दूसरे हफ्ते में घरेलू समस्याओं की वजह से टेंशन हो सकती है और ऐसे में सेहत का ध्यान रखें. इस माह किसी भी कार्य को जल्दबाजी में निपटाने की बजाय थोड़ा विचार करें नहीं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है. वित्तीय दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा परेशान कर सकता है क्योंकि इस माह सुख—सुविधा से जुड़ी चीजों पर पैसे खर्च हो सकते हैं जिससे बजट गड़बड़ा सकता है.

8. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत ही उतार—चढ़ाव भरा होगा, इसलिए इस महीने सावधानी बरतें. नौकरीपेशा लोग कार्यक्षेत्र पर लापरवाही न बरतें और व्यापारी भी कोई भी डील जल्दबाजी में न करें. इस राशि वालों के लिए यह महीना आलस से भरा हो सकता है और परिवार में कुछ मुद्दों की वजह से कलह का माहौल बन सकता है. इसलिए कोशिश करें अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और क्लेश को बढ़ाने की बजाय कम करने की कोशिश करें. इस महीने खर्चें बढ़ सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है.

9. धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए मई का महीना नए अवसर लेकर आएगा. इस माह काम के सिलसिले में भागदौड़ बढ़ सकती है लेकिन उससे फायदा होगा. कारोबार में मुनाफा हो सकता है और करियर में भी तरक्की मिल सकती है. पारिवारिक मामलों को बढ़ाने की बजाय सुलझाने की कोशिश करें. इस महीने आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन से जुड़ी हर समस्या खत्म होगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा.

10. मकर राशि

मकर राशि के लिए मई का महीना मिलाजुला हो सकता है. इस राशि के लोगों को माह की शुरुआत में करियर व कारोबार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन धीरे-धीरे चीजें नॉर्मल होंगी और काम पर फोकस बढ़ेगा. ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में सयंम खोने की बजाय धैर्य से काम लेने में फायदा होगा. सेहत संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं और ऐसे में सेहत को बिल्कुल भी अनदेखा न करें. लंबे समय से आई रिश्तों में खटास दूर होगी और रिश्ते बेहतर होंगे. परिवार में समांजस्य बढ़ेगा और एक-दूसरे का सपोर्ट मिलेगा.

11. कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना थोड़ा परिवर्तनशील हो सकता है. इस माह कुंभ राशि वालों को करियर व कारोबार में बड़े व पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं लेकिन कार्यक्षेत्र में मिले टारगेट को पूरा करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं. व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ परेशानियां आएंगी लेकिन मई खत्म होने तक सबकुछ बेहतर होने लेगा. इस माह थोड़े खर्चें बढ़ सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है. प्रेम संबंध बेहतर होंगे और पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें.

12. मीन राशि

मीन राशि की बात करें तो मई का महीना इन लोगों के लिए भी उतार—चढ़ाव से भरा हो सकता है. महीने की शुरुआत काफी अच्छी होगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. लेकिन महीने के मध्य में करियर के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ध्यान रखें कि इस इस बिजनेस में निवेश न करें क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है. आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है और काम के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. घरेलू समस्याओं की वजह से तनाव में घिरे रहेंगे लेकिन महीना खत्म होने तक चीजें सुलझ जाएंगी और पटरी पर आने लगेंगी.

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