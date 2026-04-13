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Mesh Sankranti 2026: 14 अप्रैल को सूर्य का महागोचर, सौर नववर्ष की होगी शुरुआत... नोट करें महापुण्य काल का सटीक समय, पूजा विधि और दान का महत्व
Surya gochar 2026: 14 अप्रैल 2026 को मेष संक्रांति मनाई जाएगी. जानें सूर्य के राशि परिवर्तन का समय, महापुण्य काल का मुहूर्त और इस दिन सत्तू दान करने का धार्मिक महत्व.
Surya gochar 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, 14 अप्रैल 2026 का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है, कल सूर्य देव मीन राशि से निकलकर अपने उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, इस परिवर्तन को मेष संक्रांति कहा जाता है, जो सौर नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है.
इसी दिन देश के विभिन्न हिस्सों में बैसाखी, पोइला बैसाख और बिहू जैसे त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे, संक्रांति के दिन स्नान और दान का फल तभी मिलता है जब उसे पुण्य काल के दौरान किया जाए, इस वर्ष मेष संक्रांति का दोपहर 02:42 बजे है, जबकि पुण्य काल दोपहर 12:15 बजे से शाम 06:45 बजे तक रहेगा, विशेष रूप से महापुण्य काल दोपहर 12:45 बजे से दोपहर 02:55 बजे तक रहेगा.
दान का महत्व
ज्योतिषियों के अनुसार, महापुण्य काल के दौरान किया गया तर्पण, स्नान और दान अक्षय फल प्रदान करता है, मेष संक्रांति पर सत्तू और घड़े के दान का विशेष विधान है, चूंकि इस समय से गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगता है, इसलिए जल से भरे पात्र, पंखे, सत्तू, आम और गुड़ का दान करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है, सूर्य का मेष राशि में आना कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलेगा, विशेष रूप से मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में बड़ी सफलता और नई ऊर्जा लेकर आने वाला है.
पूजा विधि
इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए, तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है, इस दौरान ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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