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Mohini Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखकर खुद शिवजी भी हो गए थे मोहित...विष्णु जी को क्यों लेना पड़ा स्त्री का रूप?
Mohini Ekadashi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल मेाहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026, सोमवार को रखा जाएगा और यह व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है.
Mohini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं. जो कि भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी को समर्पित है. यह विष्णु जी का ऐसा अवतार है जिसे देखकर देवो के देव महादेव भी मोहित हो गए थे और पार्वती जी को भूलकर मोहिनी के पीछे चल दिए. लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर विष्णु जी ने मोहिनी अवतार क्यों लिया और शिवजी को उनके मोह से कैसे छुटकारा मिला?
विष्णु जी ने क्यों लिया मोहिनी अवतार?
पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो उसे लेने के लिए देवता और दैत्यों के बीच छीना-झपटी हो रही थी. देवता और असुर दोनों ही अमृत पीकर अमर होना चाहते थे, जबकि देवतागण नहीं चाहते थे कि असुर अमृतपान करें. क्योंकि अगर असुर अमृत पीकर अमर हो जाते तो धरती पर अधर्म व अत्याचार बढ़ जाते और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता. इसलिए असुरों को ध्यान अमृत से हटाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और मोहिनी अवतार लिया. फिर असुरों को चकमा देकर अमृत कलश देवताओं को सौंप दिया.
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भगवान शिव भी हो गए मोहिनी पर मोहित
कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने विष्णु जी के उस मोहिनी स्वरूप को देखा तो मोहिनी की सुंदरता में और माया में खो गए. मोहिनी को देखकर शिवजी का मन विचलित हो उठा और वह काम भाव से अभिभूत हो गए. मोहिनी के रूप में ऐसे खो गए कि पार्वती जी को भूलाकर मोहिनी के पीछे-पीछे दोड़ने लगे और जहां-जहां शिवजी का वीर्य गिरा वहां शिवलिंग और सोने की खदानें उत्पन्न हो गईं. तब शिवजी को आभास हुआ कि यह माया है और फिर वह अपने शंकर स्वरूप में आए.
शिव-मोहिनी के पुत्र का जन्म
कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और मोहिनी के मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिन्हें अय्यप्पा स्वामी के नाम से जाना जाता है. दक्षिण भारत में अय्यप्पा स्वामी का पूजन किया जाता है. पुराणों में यह भी कहा गया है कि मोहिनी स्वरूप को देखकर कामवासना से युक्त होकर शिवजी के वीर्य का स्खलन हुआ और शिवजी के वीर्य के तेज से चराचर जगत नष्ट हो सकता था. इसलिए अग्नि देवता उसे ग्रहण किया और नदी किनारे स्थापित कर दिया जिससे स्कंद यानि कार्तिकेय का जन्म हुआ.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.