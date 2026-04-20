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Mohini Ekadashi 2026: कब है मोहिनी एकादशी? जानें शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और पहली बार व्रत रखने वालों के लिए जरूरी नियम
Mohini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन वैशाख मास के शुक
Mohini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी अपनी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक प्रभाव के कारण अत्यंत फलदायी मानी जाती है. वर्ष 2026 में इस व्रत की तिथि को लेकर कुछ लोग असमंजस में हैं, लेकिन उदयातिथि के अनुसार इसकी सही तारीख और मुहूर्त अब स्पष्ट हो चुके हैं.
कब है मोहिनी एकादशी? तिथि और शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल 2026 को शाम 06:06 बजे से हो रही है और इसका समापन 27 अप्रैल 2026 को शाम 06:15 बजे होगा. हिंदू धर्म में उदयातिथि को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल, सोमवार को रखा जाएगा.
व्रत की तिथि: 27 अप्रैल 2026 (सोमवार)
पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त: सुबह 09:02 से दोपहर 10:40 तक (शुभ चौघड़िया)
पारण का समय: 28 अप्रैल 2026 को सुबह 05:43 से 08:21 के बीच.
मोहिनी अवतार का पौराणिक रहस्य और महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला, तो असुरों ने उसे देवताओं से छीन लिया था. तब भगवान विष्णु ने असुरों को अपनी माया में मोहित करने के लिए एक अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया था. मोहिनी ने अपनी चतुराई से असुरों को भ्रमित किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए. जिस दिन विष्णु जी ने यह रूप धारण किया था, वह वैशाख शुक्ल एकादशी का दिन था. माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोह-माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है.
पहली बार व्रत रख रहे हैं? तो नोट करें ये नियम
यदि आप पहली बार मोहिनी एकादशी का व्रत शुरू कर रहे हैं, तो कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है:
- दशमी से ही सात्विकता: एकादशी का व्रत दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है. दशमी की रात को प्याज, लहसुन और भारी भोजन का त्याग करें.
- चावल का पूर्ण वर्जित होना: शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना और बनाना वर्जित है. माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन अशुद्धता लाता है.
- तुलसी पूजन: भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है. बिना तुलसी दल के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है. हालांकि, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें.
- वाणी पर नियंत्रण: इस दिन किसी की निंदा न करें और न ही झूठ बोलें. ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात्रि में संभव हो तो जागरण कर भगवान के भजनों का आनंद लें.
पूजा विधि: कैसे करें भगवान को प्रसन्न?
- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें.
- मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप या सामान्य प्रतिमा को गंगाजल से अभिषेक कराएं.
- भगवान को पीला चंदन, पीले फूल, धूप, दीप और मौसमी फल अर्पित करें.
- ‘मोहिनी एकादशी व्रत कथा’ का पाठ अवश्य करें.
- अंत में कपूर से आरती करें और अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें.
मोहिनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्म-नियंत्रण और ईश्वर के प्रति समर्पण का दिन है. जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ यह व्रत करते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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