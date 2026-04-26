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Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी पर देव-दानव मोहित, महादेव विचलित, पर सूर्य देव का वो विचार जिसने स्वयं नारायण को भी कर दिया हैरान!
Mohini Ekadashi 2026: जब पूरा ब्रह्मांड मोहिनी रूप पर मोहित था, तब सूर्य देव के मन में एक ऐसा विचार जन्मा जिसने स्वयं भगवान विष्णु को चौंका दिया. जानिए सूर्य देव के उस गुप्त वरदान, श्री राधा रानी के जन्म के रहस्य और इस अद्भुत पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से.
Mohini Ekadashi 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी ‘मोहिनी एकादशी’. सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाने के लिए ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया था. सोमवार को जब ये पावन व्रत है, तब ये ऐतिहासिक प्रसंग की चर्चा जोरों पर है, जिसमें जगत-चक्षु भगवान सूर्य के एक विचार ने स्वयं पालनहार नारायण को भी अचंभित कर दिया था.
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जब सृष्टि के रक्षक भी हुए मंत्रमुग्ध
पौराणिक आख्यानों के अनुसार, जब मोहिनी सभा में प्रकट हुई, तो उनका सौंदर्य ऐसा था कि साक्षात कामदेव भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं. उनकी मयूर जैसी चाल और हिरणी जैसी आँखों ने देवताओं और दानवों के बीच चल रहे युद्ध को एक क्षण में रोक दिया. जहाँ एक ओर दानव उनके सौंदर्य के वश में होकर अपनी मर्यादा और अमृत का कलश उन्हें सौंप बैठे, वहीं दूसरी ओर देवराज इंद्र सहित समस्त देवता भी उस मायावी रूप को एकटक निहारने पर विवश थे. यहाँ तक कि भगवान शिव, जिन्हें त्रिलोक का सबसे बड़ा वैरागी माना जाता है, वे भी मोहिनी की मोहिनी शक्ति को देखकर क्षण भर के लिए विचलित हो उठे थे.
सूर्य देव का वो विचार जिसने नारायण को चौंकाया
इस पूरी भीड़ में, जहाँ हर आंख केवल काम-भाव और आकर्षण से भरी थी, भगवान सूर्य भी वहां उपस्थित थे. सूर्य देव, जो पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से देखते हैं, उनकी दृष्टि इस बार कुछ और ही देख रही थी. जब बाकी सभी मोहिनी को एक ‘आकर्षक प्रेमिका’ के रूप में पाने की इच्छा रख रहे थे, तब सूर्य देव के मन में एक बिल्कुल अलग और दिव्य विचार जन्मा.
सूर्य देव के अंतर्मन में विचार आया- क्या संसार में इतनी तेजस्वी और अलौकिक स्त्री भी हो सकती है? काश! मेरी भी ऐसी ही एक पुत्री होती जो अपनी आभा से पूरे ब्रह्मांड को धन्य कर देती. भगवान विष्णु, जो उस समय मोहिनी रूप में सबकी मानसिक परीक्षा ले रहे थे, सूर्य देव के इस ‘पिता भाव’ (वात्सल्य प्रेम) को पढ़कर हैरान रह गए. जहाँ पूरी दुनिया वासना के वश में थी, वहाँ सूर्य देव मर्यादा की नई परिभाषा लिख रहे थे.
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श्री राधा रानी के रूप में वरदान की पूर्णता
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, भगवान विष्णु सूर्य देव की इस निष्पाप भावना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मोहिनी रूप में ही उन्हें एक गुप्त वरदान दिया. नारायण ने कहा- हे सूर्य! तुम्हारी दृष्टि ने अपनी मर्यादा सिद्ध की है, इसलिए तुम्हें भविष्य में एक ऐसी पुत्री प्राप्त होगी, जिसकी दिव्यता के सामने मेरा यह मोहिनी रूप भी फीका पड़ जाएगा.
इसी वरदान के महान रहस्य को द्वापर युग में देखा गया. मान्यता है कि सूर्य देव ने ही पृथ्वी पर वृषभानु गोप के रूप में अवतार लिया था. भगवान विष्णु के उसी वचन को निभाने के लिए साक्षात ह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुईं. राधा जी का सौंदर्य और उनका प्रेम इतना असीम था कि स्वयं नारायण (कृष्ण रूप में) भी उनके प्रेम के वश में हो गए. इस प्रकार, सूर्य देव की वह पवित्र इच्छा द्वापर की सबसे दिव्य कन्या के रूप में साकार हुई.
देवी उषा: सूर्य के वात्सल्य का दूसरा प्रतीक
सूर्य देव के इसी पवित्र भाव का एक अन्य विस्तृत संदर्भ देवी उषा यानि प्रातःकाल की पहली किरण के रूप में मिलता है. ऋग्वेद के कई सूक्तों में उषा का वर्णन एक ऐसी अलौकिक सुंदरी के रूप में किया गया है, जो अंधकार को मिटाकर संसार में नव-जीवन का संचार करती है. धार्मिक विद्वानों का मानना है कि मोहिनी अवतार को देखकर सूर्य देव के मन में जो ‘तेजस्वी पुत्री’ का विचार आया था, उसी का प्रथम फल देवी उषा थीं. उषा आज भी सूर्य देव के साथ उनके रथ के आगे चलती हैं और दुनिया को पवित्रता का संदेश देती हैं. सूर्य और उषा का यह अटूट संबंध उसी वात्सल्य की नींव पर टिका है, जो मोहिनी एकादशी के दिन जन्मा था.
दृष्टि की पवित्रता ही असली भक्ति
2026 में मोहिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर सूर्य देव का यह प्रसंग हमें एक बड़ा संदेश देता है. यह कथा सिद्ध करती है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं एक जो आपको मोह (वासना) में डाल दे, और दूसरा जो आपको देवत्व (वात्सल्य) की ओर ले जाए. सूर्य देव की यह मर्यादा ही उन्हें जगत का साक्षी बनाती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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