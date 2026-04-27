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मोहिनी एकादशी 2026: आज शाम जरूर पढ़ें यह कथा, श्रीहरि की माया से कटेगा मोह-माया का बंधन! नोट करें पारण का सटीक समय

Mohini Ekadashi 2026: वैशाख शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु के 'मोहिनी' रूप की महिमा, जानें शुभ मुहूर्त और संपूर्ण व्रत कथा और पारण का समय.

Published date india.com Published: April 27, 2026 11:07 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
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Mohini Ekadashi Vrat Katha 2026: आज 27 अप्रैल 2026, सोमवार को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पावन ‘मोहिनी एकादशी’ मनाई जा रही है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, यह वह दिन है जब भगवान विष्णु ने असुरों का संहार करने और देवताओं की रक्षा के लिए विश्व की सबसे सुंदर स्त्री ‘मोहिनी’ का रूप धारण किया था. आज के दिन शाम के समय व्रत कथा का पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है.

शुभ मुहूर्त

एकादशी तिथि प्रारंभ: 26 अप्रैल 2026, शाम 04:30 बजे से

एकादशी तिथि समाप्त: 27 अप्रैल 2026, शाम 05:15 बजे तक

पारण (व्रत खोलने) का समय: 28 अप्रैल 2026, सुबह 05:45 से 08:20 के बीच.

संपूर्ण मोहिनी एकादशी व्रत कथा

आज शाम पूजा के समय धूप-दीप जलाकर शांत मन से इस कथा का पाठ करें या श्रवण करें:

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भद्रावती नगरी का वो पापी राजकुमार

प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक भव्य नगरी थी, जहाँ धनपाल नामक एक परोपकारी वैश्य रहता . वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था. उसके पाँच पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र ‘धृष्टबुद्धि’ अत्यंत दुराचारी था. वह पराई स्त्रियों, जुए और मदिरा में अपने पिता की संपत्ति लुटाता था. थक-हारकर पिता ने उसे त्याग दिया.

जब दर-दर भटकने लगा धृष्टबुद्धि

अपनों से ठुकराए जाने के बाद धृष्टबुद्धि के पास जब धन खत्म हो गया, तो वह जंगल में रहकर पशु-पक्षियों को मारकर खाने लगा. भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक दिन महर्षि कौण्डिन्य के आश्रम जा पहुँचा. वैशाख का महीना था. ऋषि स्नान करके आए थे और उनके भीगे वस्त्रों की कुछ बूंदें धृष्टबुद्धि पर पड़ गईं. उन बूंदों के स्पर्श मात्र से उसकी बुद्धि में सात्विकता जागृत हुई.

मोहिनी एकादशी से मिला मोक्ष

धृष्टबुद्धि ने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पापों से मुक्ति का मार्ग पूछा. तब महर्षि कौण्डिन्य ने कहा पुत्र, तू वैशाख शुक्ल पक्ष की ‘मोहिनी एकादशी’ का व्रत कर. इसके प्रभाव से तेरे जन्म-जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे. धृष्टबुद्धि ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया. व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ.

क्यों है इसका नाम ‘मोहिनी’?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर जब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ा, तब भगवान विष्णु ने एक अति सुंदर ‘मोहिनी’ रूप धारण किया. उन्होंने अपनी सुंदरता से असुरों को मोह लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए और अधर्म का नाश हुआ इसीलिए इसे ‘मोहिनी एकादशी’ कहा जाता है.

आज शाम पूजा में क्या करें?

  • पीले वस्त्र: विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है, संभव हो तो पीले वस्त्र पहनकर कथा पढ़ें.
  • तुलसी दल: भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें, इसके बिना विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते.
  • दीप दान: शाम को घर के मंदिर और तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं.
  • मंत्र: कथा के बाद ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’* मंत्र का 108 बार जाप करें.

मोहिनी एकादशी का व्रत यह संदेश देता है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा अपराधी या पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित करे और ईश्वर की शरण में आए, तो परमात्मा उसे गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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