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Money Plant Vastu: मनी प्लांट की बेल नीचे लटक रही हैं? समझ लो पैसों का बंटाधार है, वास्तु की ये 5 गलतियां राजा को भी बना देती हैं रंक

Money Plant Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट रखने से पैसा ही नहीं, बल्कि सुख-समृद्धि भी आती है. लेकिन मनी प्लांट तभी फायदेमंद साबित होता है जब इसे रखने के नियमों के बारे में पता हो.

Published date india.com Published: April 10, 2026 4:18 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Money Plant Vastu: मनी प्लांट की बेल नीचे लटक रही हैं? समझ लो पैसों का बंटाधार है, वास्तु की ये 5 गलतियां राजा को भी बना देती हैं रंक
Money Plant Vastu Tips

Money Plant Vastu: मनी प्लांट को सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है और कहते हैं और वास्तु के अनुसार घर में मनी प्लांट लगाने से धन वृद्धि होती है. इसलिए अधिकतर लोग अपने घरों में मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाते हैं. लेकिन मनी प्लांट लगाने का सही तरीका व नियम कम ही लोग जानते होंगे. वास्तु शास्त्र के अनुसार सही तरीके से लगा मनी प्लांट धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है. वहीं अगर मनी प्लांट रखते समय कोई गलती हो जाए तो फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है. खासतौर पर जब मनी प्लांट की बेल नीचे लटकने लगे तो इसे बहुत ही अशुभ माना गया है. आइए जानते हैं मनी प्लांट से जुड़े 5 खास नियमों के बारे में, जिनकी अनदेखी करना पड़ सकता है बहुत भारी.

1. मनी प्लांट की लटकती हुई बेल

वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट की बेल बढ़ना तरक्की, विकास, सुख-समृद्धि का प्रतीक होती है. लेकिन अगर यही बेल बढ़ते हुए जमीन पर लटकने लगे तो इसे बेहद अशुभ माना जाता है. नीचे लटकती बेल को आर्थिक नुकसान का संकेत देती है और इसका मतलब है कि आपको पैसों की हानि हो सकती है. ऐसे में ध्यान रखें कि बेल की किसी सपोर्ट से ऊपर की ओर बढ़ाएं.

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2. मनी प्लांट रखने की दिशा

मनी प्लांट तभी फायदा देता है जब वह सही दिशा में रखा हो और वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट रखने के लिए घर की दक्षिण-पूर्व दिशा बहुत ही शुभ मानी गई है. इसके अलावा यदि किसी ओर दिशा में मनी प्लांट रखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव कम होता है.

3. सूखे व पीले पत्ते

अगर आपने भी अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगा रखा हो तो उसकी देखरेख अच्छे से करें. क्योंकि मनी प्लांट के सूखे व पीले पत्ते नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं. ये पत्ते आर्थिक नुकसान का भी संकेत देते हैं. इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए.

4. गंदे पानी में रखा मनी प्लांट

वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि मनी प्लांट का पानी गंदा है तो यह इस बात का संकेत है कि आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अगर मनी प्लांट का पानी हर हफ्ते बदल देना चाहिए.

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5. दूसरों से लिया गया मनी प्लांट

आमतौर पर कहा जाता है कि मनी प्लांट अगर किसी से लेकर या चोरी करके लगाया जाए तो धन आता है. जबकि वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट चोरी या मांगकर लाना शुभ नहीं अशुभ होता है. ऐसा करने से आप अनजाने में दूसरों की निगेटिविटी अपने घर ले आते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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