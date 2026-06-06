Morning Mantra: सुबह आंख खुलते ही करें इस पावरफुल मंत्र का जाप...दिनभर दूर रहेगा तनाव, बनेंगे बिगड़े काम

Morning Mantra: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी सुबह उठते ही हर कोई सबसे पहले अपना फोन चेक करता है. लेकिन इसकी बजाय अगर 1 मिनट के लिए एक मंत्र का जाप कर लिया जाए तो पूरा दिन फ्रेश महसूस करेंगे.

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Morning Mantra: क्या आपको भी सुबह उठते ही मन में अजीब सी बेचैनी या भारीपन महसूस होने लगता है? यदि हां, तो इसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है क्योंकि सुबह का पहला विचार और पहली ऊर्जा हमारे पूरे दिन की दिशा तय करती है. अगर सुबह मन शांत और एनर्जी से भरा हो तो दिनभर होने वाले तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है. सनातन परंपरा में एक ऐसे बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी मंत्र के बारे में बताया गया है, जिसका जाप अगर आप सुबह आंख खुलते ही, बिस्तर पर बैठे-बैठे कर लें, तो न सिर्फ आपका तनाव दूर होगा बल्कि आपके रुकते और बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे. आइए जानते हैं उस पावरफुल मॉर्निंग मंत्र के बारे में. साथ ही जानते हैं यह मंत्र वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से कैसे काम करता है?

सुबह आंख खुलते ही किस मंत्र का जाप करें?

ऋषि-मुनियों के अनुसार, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर देखना चाहिए और फिर इस मंत्र का जाप करना चाहिए:

“कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।

करमूले तू गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्॥”

क्या है इस मंत्र का मतलब?

कराग्रे वसते लक्ष्मी यानि हाथ के अग्रभाग (आगे के हिस्से) में मां लक्ष्मी का वास है. करमध्ये सरस्वती यानि हाथ के मध्य भाग (बीच में) विद्या की देवी मां सरस्वती का वास है. करमूले तू गोविन्दः यानि हाथ के मूल भाग (नीचे/कलाई के पास) में साक्षात भगवान नारायण (गोविन्द) का वास है. प्रभाते करदर्शनम् – इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए.

इस मंत्र के जाप से कैसे बदलती है किस्मत?

यदि सुबह उठते ही इस मंत्र का जाप किया जाए तो आपके अवचेतन मन को एक बेहद सकारात्मक सिग्नल मिलता है. जिससे मानसिक और शारीरिक फायदे भी मिलते हैं जैसे कि:

तनाव और एंग्जायटी से मुक्ति: सुबह उठकर इस मंत्र को पढ़ने से मन शांत होता है और सुबह-सुबह मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी दिनभर आपको तनाव से बचाकर रखती है.

आत्मविश्वास में वृद्धि: मंत्र का जाप करने से मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि कर्म करने वाले आपके हाथों में ही धन, बुद्धि और ईश्वर की शक्ति है जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है.

आलस्य दूर होता है: अगर सुबह उठते ही इस मंत्र का जाप किया जाए तो सुबह का आलस तुरंत गायब हो जाता है.

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जान लें मंत्र जाप की सही विधि

सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से नीचे न उतरें, बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ें, जैसे हम किताब खोलते हैं और अपनी नजरें हथेलियों पर टिकाएं. इसके बाद शांत मन से ऊपर दिए गए श्लोक को 1 या 3 बार दोहराएं. इसके बाद हथेलियों को अपने चेहरे और आंखों पर धीरे से मलें और ईश्वर को एक सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.