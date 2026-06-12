Morning Mantra: हथेली में छिपा है सौभाग्य का राज! सुबह उठते ही हथेली देखकर बोलें यह मंत्र और पाएं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Morning Mantra: सनातन धर्म में सुबह की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है. कहते हैं कि दिन की पहली सोच और पहला कार्य पूरे दिन की दिशा व दशा तय करता है. इसलिए उठकर एक विशेष मंत्र का जाप करें जो कि सोया भाग्य जगा सकता है.

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Morning Mantra

Morning Mantra: सुबह की एक अच्छी शुरुआत पूरे दिन का भाग्य तय करती है. अक्सर हम उठते ही फोन की स्क्रीन देखते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत अपनी ही हथेलियों को देखकर और एक खास मंत्र बोलकर करें, तो तंगहाली भी खुशहाली में बदल सकती है. हमारे शास्त्रों में सुबह उठने के बाद कुछ विशेष नियमों और मंत्रों का उल्लेख मिलता है. इन्हीं में से एक है अपनी हथेलियों को देखकर एक विशेष मंत्र का जाप करना. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, हमारी हथेलियों में देवताओं का वास होता है. इस मंत्र के माध्यम से सुबह देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है.

सुबह उठकर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए?

सुबह बिस्तर से उठने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को सामने जोड़कर देखें और इस मंत्र का जाप करें—

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।

करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्॥

क्या है इस मंत्र का अर्थ?

इस मंत्र का अर्थ है कि हाथों के अग्रभाग (ऊपरी हिस्से) में मां लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में मां सरस्वती विराजमान हैं और हाथों के मूल भाग में भगवान श्रीकृष्ण यानि विष्णु जी का वास माना गया है. इसलिए सुबह उठते ही अपनी हथेलियों का दर्शन करना शुभ माना जाता है.

सुबह उठकर हथेली देखना होता है शुभ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हथेली कर्म का प्रतीक होती है. प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से ही धन, ज्ञान और सफलता प्राप्त करता है. इसलिए दिन की शुरुआत अपने हाथों या हथेलियों को देखकर की जाए तो मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार होता है. साथ ही देवी—देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है.

हथेली देखकर मंत्र जाप करने से क्या लाभ मिलते हैं?

मान्यताओं के अनुसार सुबह उठकर यदि हथेली देखकर इस मंत्र का नियमित जाप किया जाए तो दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है.

ऐसा करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है.

सुबह इस मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का स्मरण होता है. जिससे इनका आशीर्वाद हमेशा साथ बना रहता है.

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मंत्र जाप करने का सही तरीका

सुबह नींद खुलते ही बिस्तर से उतरने की बजाय वहीं बैठ जाएं और दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर ध्यान से देखें. हथेलियों को देखते हुए ऊपर दिए गए मंत्र का तीन बार जाप करें. इसके बाद ईश्वर का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.