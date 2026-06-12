Morning Mantra: हथेली में छिपा है सौभाग्य का राज! सुबह उठते ही हथेली देखकर बोलें यह मंत्र और पाएं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Morning Mantra: सुबह की एक अच्छी शुरुआत पूरे दिन का भाग्य तय करती है. अक्सर हम उठते ही फोन की स्क्रीन देखते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत अपनी ही हथेलियों को देखकर और एक खास मंत्र बोलकर करें, तो तंगहाली भी खुशहाली में बदल सकती है. हमारे शास्त्रों में सुबह उठने के बाद कुछ विशेष नियमों और मंत्रों का उल्लेख मिलता है. इन्हीं में से एक है अपनी हथेलियों को देखकर एक विशेष मंत्र का जाप करना. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, हमारी हथेलियों में देवताओं का वास होता है. इस मंत्र के माध्यम से सुबह देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है.
सुबह बिस्तर से उठने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को सामने जोड़कर देखें और इस मंत्र का जाप करें—
इस मंत्र का अर्थ है कि हाथों के अग्रभाग (ऊपरी हिस्से) में मां लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में मां सरस्वती विराजमान हैं और हाथों के मूल भाग में भगवान श्रीकृष्ण यानि विष्णु जी का वास माना गया है. इसलिए सुबह उठते ही अपनी हथेलियों का दर्शन करना शुभ माना जाता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हथेली कर्म का प्रतीक होती है. प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से ही धन, ज्ञान और सफलता प्राप्त करता है. इसलिए दिन की शुरुआत अपने हाथों या हथेलियों को देखकर की जाए तो मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार होता है. साथ ही देवी—देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है.
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सुबह नींद खुलते ही बिस्तर से उतरने की बजाय वहीं बैठ जाएं और दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर ध्यान से देखें. हथेलियों को देखते हुए ऊपर दिए गए मंत्र का तीन बार जाप करें. इसके बाद ईश्वर का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.