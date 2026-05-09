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Mothers Day 2026: मां की राशि देखकर चुनें उपहार, मॉम की चमकेगी किस्मत और खिलेगा चेहरा!

Mothers Day 2026: मदर्स डे केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को सम्मान देने का दिन है, जो एक मां अपने बच्चों पर न्योछावर करती है. इस साल 10 मई 2026 को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाएगा. अगर आप अपनी मां को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो न केवल उनके चेहरे पर मुस्कान लाए, बल्कि उनके जीवन में सौभाग्य भी बढ़ाए, तो ज्योतिष शास्त्र आपकी मदद कर सकता है.

Published date india.com Updated: May 9, 2026 11:45 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
MothersDay2026
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Mothers Day 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि हम किसी को उसकी राशि के मित्र ग्रहों और तत्वों के आधार पर उपहार देते हैं, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आइए जानते हैं, इस मदर्स डे आपकी मां की राशि के अनुसार उनके लिए सबसे शुभ गिफ्ट क्या होगा.

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मेष, सिंह और धनु (अग्नि तत्व)

इन राशियों की माताओं को ऊर्जा और उत्साह पसंद होता है.

  • मेष: इन्हें तांबे की वस्तुएं या लाल रंग के वस्त्र देना शुभ रहेगा.
  • सिंह: गोल्ड प्लेटेड फोटो फ्रेम या पीतल के शो-पीस उनके व्यक्तित्व को निखारेंगे.
  • धनु: आध्यात्मिक पुस्तकें या किसी धार्मिक यात्रा का पैकेज उन्हें मानसिक शांति देगा.

वृषभ, कन्या और मकर (पृथ्वी तत्व)

ये राशियां स्थिरता और उपयोगिता को महत्व देती हैं.

  • वृषभ: सिल्क की साड़ी या चांदी के आभूषण उनके शुक्र ग्रह को मजबूत करेंगे.
  • कन्या: इंडोर प्लांट्स (जैसे मनी प्लांट) या एक अच्छा हेल्थ ट्रैकर गैजेट उन्हें पसंद आएगा.
  • मकर: लेदर का हैंडबैग या कोई विंटेज घड़ी उनके गौरव को बढ़ाएगी.

मिथुन, तुला और कुंभ (वायु तत्व)

इन्हें कला, संचार और नवीनता से प्रेम होता है.

  • मिथुन: सुगंधित मोमबत्तियां या उनकी पसंद की कोई नॉवेल (Book) बेस्ट है.
  • तुला: सौंदर्य प्रसाधन (Makeup) या डिजाइनर परफ्यूम उनके चेहरे पर चमक लाएगा.
  • कुंभ: कोई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फुट मसाजर उनके लिए आरामदायक रहेगा.

कर्क, वृश्चिक और मीन (जल तत्व)

ये माएं अत्यंत भावुक होती हैं और उन्हें सुकून देने वाली चीजें पसंद आती हैं.

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  • कर्क: मोती की माला या चांदी का बर्तन उनके चंद्रमा को बल देगा.
  • वृश्चिक: तांबे की बोतल या गहरे लाल रंग के परिधान उन्हें ऊर्जावान बनाएंगे.
  • मीन: ध्यान (Meditation) किट या एक्वेरियम उनके घर में सकारात्मकता लाएगा.

क्यों खास है राशि के अनुसार गिफ्ट देना?

ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि मां का संबंध ‘चंद्रमा’ से होता है. जब आप अपनी मां को उनकी राशि के अनुकूल वस्तु भेंट करते हैं, तो उनके कुंडली के शुभ ग्रह जागृत होते हैं. इससे न केवल उनकी सेहत और मन प्रसन्न रहता है, बल्कि घर का वास्तु और आपका स्वयं का भाग्य भी चमकने लगता है.

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उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे की भावना सबसे महत्वपूर्ण है. इस मदर्स डे, ज्योतिष के इन छोटे उपायों को अपनाकर अपनी मां के जीवन में खुशियों के नए रंग भरें. याद रखें, मां की प्रसन्नता ही संसार का सबसे बड़ा गुड लक है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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