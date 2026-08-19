Motivation Quotes in Hindi: दौलत-शोहरत के पीछे भागने से पहले पढ़ें तुलसीदास के ये दोहे! इनमें छिपी है जिंदगी की सच्चाई

Motivation Quotes in Hindi: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति पैसा, सफलता और शोहरत हासिल करना चाहता है. बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत करना जरूरी भी है, लेकिन कई बार इंसान इन्हीं चीजों को पाने की दौड़ में रिश्तों, संस्कारों और मन की शांति को पीछे छोड़ देता है. ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हमें जीवन की वास्तविकता समझने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं. तुलसीदास जी ने अपने दोहों और चौपाइयों के जरिए जीवन, कर्म, व्यवहार और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं. उनकी शिक्षाएं आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक नजर आती हैं. आइए जानते हैं तुलसीदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों से मिलने वाली जीवन की सीख.
‘परहित सरिस धरम नहि भाई।
पर पीड़ा सम नहि अधमाई॥’
तुलसीदास जी की यह पंक्ति इंसान को दूसरों की भलाई करने की सीख देती है. इसका अर्थ है कि दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं. आज के समय में लोग अपनी सफलता और तरक्की को लेकर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों की परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं. यह सीख याद दिलाती है कि जीवन में धन और सफलता के साथ इंसानियत का होना भी जरूरी है.
‘तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुं ओर।
बसीकरण इक मंत्र है, परिहरु बचन कठोर॥’
इस दोहे में मीठे और विनम्र शब्दों की महत्ता बताई गई है. अच्छी भाषा और मधुर व्यवहार से लोगों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ता है, जबकि कठोर शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं. इसलिए चाहे व्यक्ति कितना भी सफल क्यों न हो, अगर उसके व्यवहार में विनम्रता नहीं है तो उसकी सफलता अधूरी मानी जा सकती है.
और पढ़ें: Chanakya Niti: इन लोगों को घर में बुलाने से पहले 100 बार सोचें! चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से रहें सावधान
तुलसीदास जी की शिक्षाओं में कर्म और पुरुषार्थ को विशेष महत्व मिलता है. जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं. कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है. ऐसे समय में व्यक्ति को निराश होकर प्रयास छोड़ने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए. धन-दौलत और प्रसिद्धि हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन अच्छे कर्म और चरित्र की छाप लंबे समय तक बनी रहती है.
सफलता मिलने के बाद इंसान के भीतर अहंकार आ जाना स्वाभाविक हो सकता है. लेकिन तुलसीदास जी की रचनाएं बार-बार विनम्रता और सदाचार की ओर ध्यान दिलाती हैं. दौलत, पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, तो उसका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली बनता है. इसके विपरीत अहंकार इंसान को अपने लोगों से दूर कर सकता है.
आज के समय में पैसा जीवन की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है. अच्छी शिक्षा, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य के लिए आर्थिक मजबूती महत्वपूर्ण है. लेकिन केवल धन को जीवन की सफलता का पैमाना मान लेना सही नहीं. तुलसीदास जी की शिक्षाओं से यह संदेश मिलता है कि जीवन में धन के साथ धर्म, दया, प्रेम, संयम और अच्छे आचरण का भी महत्व है. अगर पैसा है लेकिन मन में शांति नहीं और रिश्तों में प्रेम नहीं, तो ऐसी सफलता का आनंद अधूरा रह सकता है.
और पढ़ें: Name Astrology: नाम के पहले अक्षर में छिपा है आपकी Love Story का राज! जानें किस्मत में है सच्ची मोहब्बत या मिलेगा धोखा?
इंसान अक्सर सोचता है कि ज्यादा पैसा और बड़ी पहचान मिलने के बाद वह पूरी तरह खुश हो जाएगा. लेकिन एक लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है और यह दौड़ लगातार चलती रहती है. तुलसीदास जी की शिक्षाएं व्यक्ति को भीतर की शांति और संतोष की ओर देखने की प्रेरणा देती हैं. परिवार का प्रेम, अच्छे रिश्ते, दूसरों के प्रति दया और सही कर्म भी जीवन की वास्तविक संपत्ति हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें