Motivational Quotes in Hindi: बड़े सपने देखने वालों को रोज पढ़ने चाहिए ये 10 प्रेरणादायक कोट्स, मिलेगी सही दिशा और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Motivational Quotes in Hindi: खुली आंखों से सपने देखते हैं तो वह एक दिन जरूर पूरे होंगे. लेकिन इसके लिए खुद पर विश्वास होना बेहद जरूरी है. आज हम कुछ ऐसे प्रेरणादायक कोट्स लेकर आए हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे.

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Motivational Quotes

Motivational Quotes in Hindi: कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो याद रखें कि यह रास्ता आसान नहीं होने वाला. क्योंकि सपने की उड़ान मुश्किलों भरी होती है और इस सफर में कई बार ऐसा मोड़ आएगा जब आपका हौसला डगमगाएगा, निराशा आप पर हावी होने लगेगी और खुद पर शक होने लगेगा. ऐसे समय में आपको जरूरत होगी एक सही मार्गदर्शन और मानसिक प्रेरणा की. महान लोगों के विचार हमारे भीतर बुझती हुई उम्मीद की चिंगारी को फिर से सुलगा सकते हैं. यहां 10 ऐसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक कोट्स दिए गए हैं, जिन्हें आपको रोज सुबह उठकर जरूर पढ़ना चाहिए. ये कोट्स न सिर्फ आपको सही दिशा दिखाएंगे, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी सातवें आसमान पर ले जाएंगे.

1. खुद पर विश्वास और सपनों की ताकत

‘सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते.’

-डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

अर्थ: अगर आपका सपना आपको रात को चैन से सोने दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वह सिर्फ एक इच्छा है, कोई सपना नहीं. बड़े सपने देखने वालों के दिलों में एक बेचैनी होती है, जो उन्हें हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है.

2. शुरुआत करने का हौसला

‘शुरुआत करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपकी शुरुआत होना जरूरी है.’

-जिग जिगलर

अर्थ: अक्सर लोग सही समय या सही संसाधनों का इंतजार करते रह जाते हैं. लेकिन सच यह है कि पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है. आज आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए.

3. मेहनत और खामोशी का जादू

‘मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे.’

-अज्ञात

अर्थ: दुनिया को चिल्ला-चिल्ला कर अपने प्लान्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है. अपनी एनर्जी को अपनी मेहनत में लगाओ. जब आपकी सफलता बोलेगी, तो पूरी दुनिया उसे सुनेगी.

4. असफलताओं से न डरना

‘मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता.’

-स्वामी विवेकानंद

अर्थ: परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, जब तक आप भीतर से हार स्वीकार नहीं करते, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता. आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है.

5. खुद को दूसरों से अलग बनाना

‘भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है. अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता.’

-चाणक्य

अर्थ: बड़े सपने देखने वाले कभी भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनते. अगर आपका रास्ता दूसरों से अलग और कठिन है, तो डरिए मत. इतिहास वही रचते हैं जो लीक से हटकर चलते हैं.

6. सोच को बड़ा रखना

‘यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आप जो भी करो, आपको आगे बढ़ते रहना होगा.’

-मार्टिन लूथर किंग जूनियर

अर्थ: हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी प्रगति रुकनी नहीं चाहिए. रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन आपकी दिशा हमेशा ‘आगे’ की तरफ होनी चाहिए.

7. डर पर विजय

‘सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते.’

-रवींद्रनाथ टैगोर

अर्थ: सिर्फ सोचने और योजनाएं बनाने से सपने सच नहीं होते. सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको कर्म के समंदर में उतरना ही होगा. डर को पीछे छोड़िए और एक्शन लीजिए.

8. समय की कीमत

‘अगर आप समय की कीमत नहीं जानते, तो आपका जन्म बड़े कामों के लिए नहीं हुआ है.’

-अज्ञात

अर्थ: हर बड़े सपने को पूरा करने के लिए वक्त देना पड़ता है. जो इंसान अपने आज के समय को फालतू चीजों में बर्बाद करता है, वह अपने सुनहरे भविष्य को खुद अपने हाथों से धुंधला कर रहा होता है.

9. कठिनाइयों का सामना

‘मुश्किलें दिल के इरादे आज़माती हैं, स्वप्न के परदे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं.’

-अज्ञात

अर्थ: रास्ते में आने वाली रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह परखने के लिए आती हैं कि आप अपने सपने के प्रति कितने गंभीर हैं. हर ठोकर आपको मजबूत बनाती है.

10. लगातार प्रयास की अहमियत

‘सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है.’

-अज्ञात

अर्थ: बड़ी सफलताएं रातों-रात नहीं मिलतीं. यह रोज किए जाने वाले छोटे-छोटे प्रयासों का परिणाम होती हैं. निरंतरता ही कामयाबी की असली चाबी है.