Motivational Quotes in Hindi: जिंदगी बदलने का दम रखते हैं ये 10 प्रेरणादायक विचार, रोज पढ़ेंगे तो मिलेगा नया जोश

Motivational Quotes in Hindi: जीवन में कभी-कभी एक छोटा सा सकारात्मक विचार भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है. अगर आप भी खुद को निराश महसूस कर रहे हैं, तो ये 10 अनमोल और प्रेरणादायक सुविचार आपके भीतर सफलता का एक नया जोश भर देंगे.

Written by: Renu Yadav
Published: July 1, 2026, 6:11 AM IST
Motivational Quotes in Hindi: जिंदगी बदलने का दम रखते हैं ये 10 प्रेरणादायक विचार, रोज पढ़ेंगे तो मिलेगा नया जोश
Motivational Quotes in Hindi
  • सफल होने की राह दिखाएंगे ये मोटिवेशनल कोट्स
  • इन प्रेरणादायक विचारों में छिपा है सफलता का राज
  • जिंदगी से हार मान गए हैं तो एक बार जरूर पढ़ें ये कोट्स
  • निराशा में आशा की किरण हैं ये मोटिवेशनल कोट्स

Motivational Quotes in Hindi: भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है, जब हम खुद को थका हुआ और निराश महसूस करते हैं. ऐसे समय में हमें जरूरत होती है एक ऐसे मोटिवेशन की, जो हमारे अंदर बुझ रही उम्मीद की चिंगारी को फिर से सुलगा दे. महान लोगों के विचार केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे अनुभवों का वो निचोड़ होते हैं जो हमारी सोच और जिंदगी को बदलने का दम रखते हैं. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही 10 अनमोल और प्रेरणादायक विचार, जिन्हें अगर आप रोज सुबह पढ़ेंगे, तो आपका हर दिन एक नए जोश और सकारात्मकता से भर जाएगा.

1. संघर्ष ही जीवन है “कठिन रास्तों से कभी मत घबराइए, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं.”

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जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं, तब समझ लीजिए कि कुदरत आपको कुछ बड़ा देने के लिए तैयार कर रही है. चुनौतियों से भागिए मत, उनका सामना कीजिए.

2. खुद पर विश्वास “अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आपने आधी जंग जीतने से पहले ही जीत ली है.”

दुनिया आप पर तब तक भरोसा नहीं करेगी, जब तक आपको खुद की काबिलियत पर शक रहेगा. आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है.

3. मेहनत का कोई विकल्प नहीं “किस्मत के भरोसे बैठने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं.”

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का यह विचार हमें याद दिलाता है कि हाथों की लकीरों से ज्यादा मजबूत हमारे कर्म होते हैं.

4. असफलता से सीखें “सफलता का रास्ता असफलता के रास्ते से होकर ही गुजरता है. हारने से मत डरो, बल्कि हर हार से सीखकर आगे बढ़ो.”

थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों असफल प्रयास किए थे. आपकी हर असफलता आपको यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा.

5. समय की कीमत “वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए.”

समय सबसे कीमती धन है. इसे टालमटोल में बर्बाद करने के बजाय अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं.

6. सोच का जादू “जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं. अपनी सोच को बड़ा रखिए, क्योंकि बड़ी सोच ही बड़े बदलाव की शुरुआत है.”

हमारी जैसी मानसिक स्थिति होती है, वैसी ही हमारी परिस्थितियां बनने लगती हैं. हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक सोचें.

7. धैर्य की ताकत “मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता.”

धैर्य और मानसिक मजबूती वो हथियार हैं, जो आपको विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देते.

8. निरंतरता “लगातार बहती हुई नदी चट्टान को भी काट देती है, अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी निरंतरता से.”

बड़ी सफलताएं रातों-रात नहीं मिलतीं. छोटे-छोटे कदम, जो रोज बिना रुके उठाए जाएं, एक दिन बहुत बड़ा परिणाम देते हैं.

9. बदलाव की शुरुआत “अगर आप कल को बदलना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आपको आज और अभी से करनी होगी.”

कल कभी नहीं आता. जो भी फैसला लेना है, जो भी अच्छी आदत अपनानी है, उसे आज से ही अपने जीवन में उतारें.

10. कर्म और फल “परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुरूप मिलता है.”

सिर्फ सपने देखने से मंजिल नहीं मिलती, उन सपनों के लिए पसीना बहाना पड़ता है. कर्म कीजिए, परिणाम अपने आप आपके हक में होगा.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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