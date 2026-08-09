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Motivational Quotes in Hindi: जब जिंदगी में आए मुश्किल दौर, भगवान शिव की ये सीख जरूर रखें याद

Motivational Quotes in Hindi: कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब व्यक्ति निराश हो जाता है और हर तरफ सिर्फ अंधकार नजर आता है, ऐसे में भगवान शिव के आशीर्वाद से हम सही राहत पा सकते हैं लेकिन कुछ नियमों को जिंदगी में लागू करना होगा.

Written by: Renu Yadav
Updated: August 9, 2026, 6:01 AM IST
Motivational Quotes in Hindi: जब जिंदगी में आए मुश्किल दौर, भगवान शिव की ये सीख जरूर रखें याद
Motivational Quotes
  • भगवान शिव कराएंगे मुश्किलों से पार.
  • भोलेनाथ की कृपा से दूर होगा जिंदगी का अंधकार.
  • भगवान शिव की ये सीख बदल सकती है आपकी जिंदगी.
  • ये कोट्स पढ़ने से मन में आएगी एक नई उमंग.

Motivational Quotes in Hindi: जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती. कभी सफलता और खुशी की धूप होती है, तो कभी असफलता, तनाव और मुश्किलों की छांव. जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं और हर तरफ से निराशा घेरने लगे, तब देवों के देव महादेव का जीवन और उनकी सीख हमें सही राह दिखाती हैं. महादेव न केवल संहारक हैं, बल्कि वे धैर्य, संतुलन और आत्म-ज्ञान के सबसे बड़े प्रतीक हैं. अगर आप या आपका कोई प्रियजन कठिन समय से गुजर रहा है, तो शिव जी के जीवन की ये प्रेरक सीखें और विचार (Motivational Quotes) आपके मन को शांति और नया हौसला देंगे. यहां जानें भगवान शिव की कुछ ऐसी बातें जो जीवन में लेकर आएंगी पॉजिटिविटी.

1. विष को गले में धारण करना

समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तो पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उसे स्वयं पी लिया, लेकिन उसे अपने मन में नहीं उतरने दिया और कंठ में ही रोक लिया. इसीलिए वे ‘नीलकंठ’ कहलाए.

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सीख: जिंदगी में जब लोग आपके लिए कड़वाहट, आलोचना या नकारात्मकता फैलाएं, तो उसे अपने अंदर तक न जाने दें. उसे वहीं रोक लें और शांत रहें। हर बात का असर अपने मन और दिमाग पर न पड़ने दें.

2. समभाव और संतुलन

भगवान शिव ‘कैलाश’ पर भी उसी आनंद में रहते हैं और ‘श्मशान’ की भस्म लपेटकर भी उसी ध्यान में रहते हैं. उनके लिए न कोई राजा बड़ा है, न कोई रंक छोटा.

सीख: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों- चाहे आप सफलता के शिखर पर हों या कठिन दौर से गुजर रहे हों-अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखें. जो व्यक्ति हर हाल में स्थिर रहता है, उसे दुनिया की कोई परेशानी तोड़ नहीं सकती.

3. मोह-माया से परे

शिव जी के पास जो कुछ भी है, वह बेहद साधारण है- मृगछाला, त्रिशूल, डमरू और गले में सर्प. वे किसी भौतिक वस्तु या आडंबर से नहीं जुड़े हैं.

सीख: मुश्किल दौर अक्सर तब और भारी लगता है जब हम चीजों या इंसानों से बहुत ज्यादा उम्मीदें और लगाव लगा लेते हैं. थोड़ा वैराग्य और ‘लेट गो’ (छोड़ देने) की आदत अपनाएं। जो चला गया, उसका शोक न करें.

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4. तीसरे नेत्र का जागरण

भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है. जब वे कामदेव या अज्ञानता का विनाश करते हैं, तब वे अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं.

सीख: जब संकट आए, तो अपनी भावनाओं या गुस्से में बहकर निर्णय न लें. अपनी समझ, दूरदर्शिता और विवेक (Third Eye) का इस्तेमाल करें. समस्या को दूर से और शांत दिमाग से देखें, समाधान जरूर मिलेगा.

5. विनाश के बाद ही नया निर्माण संभव है

शिव को संहार का देवता माना जाता है. लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं, बल्कि पुरानी और व्यर्थ चीजों को समाप्त करके नए जीवन के सृजन के लिए होता है.

सीख: अगर जिंदगी में कुछ टूट रहा है- चाहे वह कोई रिश्ता हो, बिजनेस हो या कोई सपना- तो हताश न हों. कभी-कभी पुरानी चीजों का अंत होना जरूरी होता है ताकि आपकी जिंदगी में कुछ नया और बेहतर शुरू हो सके.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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