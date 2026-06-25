Motivational Quotes in Hindi: भगवान पर भरोसा रखें...देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, पढ़ें 10 प्रेरणादायक कोट्स

Motivational Quotes in Hindi: लाइफ में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और इसकी वजह से हम धीरे-धीरे निराश होने लगते हैं. ऐसे समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत ईश्वर पर अटूट विश्वास और सब्र ही बनता है. गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो. जब आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं, तो भगवान आपके हिस्से का न्याय जरूर करते हैं. यदि आप भी इस समय अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं या किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो सकारात्मकता से भरे ये विचार आपको नई ऊर्जा देंगे. आइए पढ़ते हैं भगवान पर भरोसे और विश्वास से जुड़े 10 बेहद प्रेरणादायक अनमोल विचार, जो आपके भीतर की निराशा को दूर कर उम्मीद का एक नया दीया जलाएंगे.
‘भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से उसकी कृपा शुरू होती है. इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं.’
‘वक्त बुरा हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं. वह आपको सही समय पर वही देगा जो आपके लिए सबसे बेहतर है. बस थोड़ा सा सब्र रखिए.’
‘जब आप अपनी परेशानियां भगवान को सौंप देते हैं, तो ईश्वर आपकी मुश्किलों को अवसरों में और आपकी प्रार्थनाओं को हकीकत में बदल देता है.’
‘हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत न मिले, लेकिन याद रखें कि जब भगवान शांत होता है, तब वह आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहा होता है.’
‘आप बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए. जो आपके हिस्से का है, उसे भगवान कभी किसी और को नहीं लेने देगा.’
‘ईश्वर कभी भी आसान रास्ता नहीं देता, बल्कि वह कठिन रास्तों पर चलने के लिए हमारे पैरों को मजबूत बनाता है. भगवान पर यकीन जरूर रखिए.’
‘रात कितनी भी लंबी और घनी क्यों न हो, सुबह का सूरज निकलना तय है. ठीक इसी तरह, आपके जीवन का संघर्ष भी एक दिन सफलता की रोशनी में बदलेगा.’
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‘भगवान केवल आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, वह आपके दिल की खामोशी और आंखों से बहते हुए आंसुओं को भी पढ़ लेता है. वह सब देख रहा है.’
‘जिसका रक्षक खुद ब्रह्मांड का रचयिता हो, उसे दुनिया की किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है. शांत रहिए और उस पर भरोसा रखिए.’
‘कभी-कभी आपकी मर्जी का न होना भी भगवान की एक बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वह आपको उस चीज से बचाता है जो आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है.’
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.