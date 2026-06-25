Motivational Quotes in Hindi: भगवान पर भरोसा रखें...देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, पढ़ें 10 प्रेरणादायक कोट्स

Motivational Quotes in Hindi: परेशानियां केवल जीवन का हिस्सा होती हैं न कि पूरा जीवन. इसलिए परेशानी के समय भगवान याद आते हैं और ऐसे समय में भगवान की न्यायप्रणाली पर किया गया भरोसा आपको कभी हारने नहीं देगा. जब भी मन विचलित हो, इन प्रेरणादायक विचारों को पढ़ लें.

Written by: Renu Yadav
Published: June 25, 2026, 6:23 AM IST
Motivational Quotes in Hindi: भगवान पर भरोसा रखें...देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, पढ़ें 10 प्रेरणादायक कोट्स
Motivational Quotes in Hindi

Motivational Quotes in Hindi: लाइफ में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और इसकी वजह से हम धीरे-धीरे निराश होने लगते हैं. ऐसे समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत ईश्वर पर अटूट विश्वास और सब्र ही बनता है. गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो. जब आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं, तो भगवान आपके हिस्से का न्याय जरूर करते हैं. यदि आप भी इस समय अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं या किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो सकारात्मकता से भरे ये विचार आपको नई ऊर्जा देंगे. आइए पढ़ते हैं भगवान पर भरोसे और विश्वास से जुड़े 10 बेहद प्रेरणादायक अनमोल विचार, जो आपके भीतर की निराशा को दूर कर उम्मीद का एक नया दीया जलाएंगे.

1. विश्वास की शक्ति

‘भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से उसकी कृपा शुरू होती है. इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं.’

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2. समय और न्याय

‘वक्त बुरा हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं. वह आपको सही समय पर वही देगा जो आपके लिए सबसे बेहतर है. बस थोड़ा सा सब्र रखिए.’

3. प्रार्थना का असर

‘जब आप अपनी परेशानियां भगवान को सौंप देते हैं, तो ईश्वर आपकी मुश्किलों को अवसरों में और आपकी प्रार्थनाओं को हकीकत में बदल देता है.’

4. प्रार्थना की ताकत

‘हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत न मिले, लेकिन याद रखें कि जब भगवान शांत होता है, तब वह आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहा होता है.’

5. कर्म और फल

‘आप बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए. जो आपके हिस्से का है, उसे भगवान कभी किसी और को नहीं लेने देगा.’

6. जीवन की कठिन राहें

‘ईश्वर कभी भी आसान रास्ता नहीं देता, बल्कि वह कठिन रास्तों पर चलने के लिए हमारे पैरों को मजबूत बनाता है. भगवान पर यकीन जरूर रखिए.’

7. समय का चक्र

‘रात कितनी भी लंबी और घनी क्यों न हो, सुबह का सूरज निकलना तय है. ठीक इसी तरह, आपके जीवन का संघर्ष भी एक दिन सफलता की रोशनी में बदलेगा.’

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8. सच्चे दिल की पुकार

‘भगवान केवल आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, वह आपके दिल की खामोशी और आंखों से बहते हुए आंसुओं को भी पढ़ लेता है. वह सब देख रहा है.’

9. घबराना कैसा?

‘जिसका रक्षक खुद ब्रह्मांड का रचयिता हो, उसे दुनिया की किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है. शांत रहिए और उस पर भरोसा रखिए.’

10. ईश्वर की योजना

‘कभी-कभी आपकी मर्जी का न होना भी भगवान की एक बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वह आपको उस चीज से बचाता है जो आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है.’

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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