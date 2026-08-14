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Motivational Quotes in Hindi: पैसा है, लेकिन सुकून नहीं? ये Quotes बदल देंगे जिंदगी को देखने का नजरिया

Motivational Quotes in Hindi: आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम दिन-रात मेहनत करते हैं ताकि बैंक बैलेंस बढ़ सके, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल हो और हर सुख-सुविधा हासिल हो. लेकिन जब यह सब हासिल हो जाता है, तो अक्सर एक अजीब सी खामोशी और खालीपन महसूस होता है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 14, 2026, 6:00 AM IST
Motivational Quotes in Hindi: पैसा है, लेकिन सुकून नहीं? ये Quotes बदल देंगे जिंदगी को देखने का नजरिया
Motivational Quotes
  • क्या जिंदगी में पैसा ही सबकुछ है?
  • अपार धन-दौलत मिलने के बाद भी क्यों नहीं मिलता सुकून?
  • आर्थिक मजबूती से ज्यादा जरूरी है मा​नसिक मजबूती.
  • कुछ कोट्स बदल सकते हैं आपकी पूरी सोच.

Motivational Quotes in Hindi: आज के दौर में हर इंसान बेहतर कमाई और आर्थिक मजबूती चाहता है. पैसा हमारी कई जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही सुकून की गारंटी है? कई बार अच्छी कमाई और सुविधाएं होने के बावजूद मन तनाव, चिंता और बेचैनी से घिरा रहता है. ऐसे समय में जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसों के नजरिए से न देखें. कई बार थोड़ी देर रुककर खुद को समझना और जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करना भी जरूरी होता है. यहां हम कुछ ऐसे ही Motivational Quotes लेकर आए हैं जो कि शायद आपकी सोच बदलने में मददगार साबित हो सकते हैं.

सुबह उठकर जरूर पढ़ें ये मोटिवेशनल कोट्स

जिंदगी सिर्फ कमाई का नाम नहीं: ‘पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए सुकून जरूरी है.’

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अर्थ: लगातार ज्यादा कमाने की कोशिश में हम कई बार अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं. इसलिए कमाई के साथ अपनी खुशियों और रिश्तों को भी महत्व देना जरूरी है.

हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती: ‘दुनिया की सबसे महंगी चीजें खरीदने के बाद भी अगर मन बेचैन है, तो असली दौलत अभी बाकी है.’

अर्थ: पैसे से घर, गाड़ी और सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अपनापन, भरोसा, अच्छी नींद और मानसिक शांति खरीदी नहीं जा सकती. इसलिए जिंदगी में उन चीजों की भी कद्र करें जो बिना कीमत के मिलती हैं.

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दूसरों से तुलना करना छोड़ दें: ‘आपकी जिंदगी की कीमत किसी दूसरे की जिंदगी से तुलना करने पर तय नहीं होती.’

अर्थ: सोशल मीडिया के दौर में दूसरों की सफलता देखकर अपनी जिंदगी कमतर लगने लगती है. लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियां और संघर्ष अलग होते हैं. अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को पहचानना भी जरूरी है.

कमाई के साथ खुद पर भी खर्च करें: सिर्फ बैंक बैलेंस मत बढ़ाइए, अपनी खुशियों का Balance भी बनाए रखिए.’

अर्थ: अपने स्वास्थ्य, परिवार, शौक और आराम के लिए समय निकालना भी जरूरी है. लगातार काम करते रहना और हर समय पैसों के बारे में सोचना आपको मानसिक रूप से थका सकता है.

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बुरे वक्त से घबराएं नहीं: ‘मुश्किल समय आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, यह सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है.’

अर्थ: अगर इस समय आर्थिक या व्यक्तिगत परेशानी चल रही है, तो खुद को कमजोर न समझें. परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जरूरी है कि समस्या को समझकर छोटे-छोटे कदम उठाते रहें.

असली अमीरी क्या है?

असली समृद्धि केवल बैंक बैलेंस से नहीं मापी जा सकती. स्वस्थ शरीर, अच्छे रिश्ते, परिवार का साथ, आत्मविश्वास और मन की शांति भी जिंदगी की बड़ी दौलत हैं. हकीकत में असली अमीर वह व्यक्ति होता है जिसके पास कम होकर भी संतोष है.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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