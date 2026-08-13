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Motivational Quotes in Hindi: जेब खाली है और हौसले टूट रहे हैं? पढ़ें ये मोटिवेशनल कोट्स, जो भर देंगे दिल में नई उम्मीद!

Motivational Quotes in Hindi: जिंदगी में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब पैसों की तंगी चारों ओर से घेर लेती हैं और ऐसे में व्यक्ति तनाव व चिंता से घिर जाता है. लेकिन टेंशन लेने की बजाय कुछ पॉजिटिव विचारों को पढ़ने से मन आशा की किरण नजर आ सकती है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 13, 2026, 6:04 AM IST
Motivational Quotes in Hindi: जेब खाली है और हौसले टूट रहे हैं? पढ़ें ये मोटिवेशनल कोट्स, जो भर देंगे दिल में नई उम्मीद!
Motivational Quotes
  • निराश मन में उमंग भर सकते हैं कुछ कोट्स.
  • मोटिवेशनल कोट्स जीवन में भरेंगे उत्साह.
  • मुश्किल परिस्थिति में नहीं टूटेगा हौसला, पढ़े यहां दिए गए कोट्स.
  • सुबह उठकर पढ़ लें ये प्रेरणादाय विचार, मन में आएगी पॉजिटिविटी.

Motivational Quotes in Hindi: पैसों की कमी जिंदगी का ऐसा दौर है, जब इंसान को सिर्फ आर्थिक परेशानी ही नहीं, बल्कि तनाव, चिंता और निराशा का भी सामना करना पड़ता है. कई बार लगातार बढ़ते खर्च और कम आमदनी की वजह से ऐसा लगता है कि हालात कभी नहीं बदलेंगे. लेकिन याद रखिए, मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता. अगर आज आर्थिक तंगी ने आपको परेशान कर रखा है, तो खुद को कमजोर समझने के बजाय अपनी सोच को मजबूत बनाना जरूरी है. जिंदगी में कई बार परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होतीं, लेकिन उनसे लड़ने का हौसला हमारे हाथ में जरूर होता है. ऐसे समय में कुछ प्रेरणादायक विचार आपको दोबारा उम्मीद और आगे बढ़ने की ताकत दे सकते हैं.

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मुश्किल वक्त के लिए Motivational Quotes

1. मुश्किलें आपकी मंजिल का अंत नहीं, बल्कि आपकी ताकत की परीक्षा होती हैं.

2. आज जेब खाली है तो क्या हुआ, अगर हौसले भरे हैं तो कल बदला जा सकता है.

3. बुरा वक्त आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आता है.

4. जिस दिन आपने परिस्थितियों से डरना छोड़ दिया, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाएगी.

5. पैसा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन उम्मीद कभी कम मत होने दीजिए.

6. हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, बस अंधेरे में उम्मीद का दामन मत छोड़िए.

7. आज की परेशानी कल की आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है.

8. कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जिनकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आतीं, बल्कि उन्हें मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं.

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आर्थिक परेशानी के बीच खुद को कैसे संभालें?

  • अगर आप भी पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं तो ऐसे समय में कोई भी फैसला घबराकर करें. क्योंकि घबराहट में कई बार व्यक्ति गलत फैसले ले बैठता है. अपनी जरूरतों और खर्चों को समझें, गैर-जरूरी खर्चों को कम करें और अगर संभव हो तो कमाई का कोई अतिरिक्त रास्ता तलाशें.
  • साथ ही, अपनी तुलना दूसरों से करने से बचें. सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चमक-दमक किसी की पूरी जिंदगी की सच्चाई नहीं होती. हर व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं.
  • याद रखें, आपकी मौजूदा आर्थिक स्थिति आपकी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं है. हालात बदल सकते हैं, बशर्ते आप उम्मीद बनाए रखें और छोटे-छोटे कदम उठाते रहें.
  • इसलिए अगर आज वक्त मुश्किल है, तो खुद से बस इतना कहिए- ‘ये समय भी गुजर जाएगा.’ शायद यही एक छोटी-सी उम्मीद आपको फिर से आगे बढ़ने की वजह दे दे.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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