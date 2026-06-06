Mrityu Panchak 2026: आज इस समय शुरू होगा जून का सबसे खतरनाक पंचक, जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं?

Mrityu Panchak 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पंचक काल पांच नक्षत्रों के मेल से बनने वाला समय है जिसे हिंदू धर्म में अशुभ माना गया है. जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है, तब उस समय को पंचक कहा जाता है. चूंकि चंद्रमा को इन दोनों राशियों के पांच नक्षत्रों को पार करने में लगभग 5 दिन का समय लगता है, इसलिए इसे ‘पंचक’ यानी पांच दिनों का समूह कहते हैं. यही वजह है कि पंचक 5 दिनों तक रहता है. आज यानि 6 जून को सबसे खतरनाक पंचक लगने जा रहा है जिसे मृत्यु पंचक कहते हैं. आइए जानते हैं कि कब शुरू होगा मृत्यु पंचक और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचक शनिवार के दिन शुरू होता है तो उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है. आज यानि 6 जून 2026, शनिवार को मृत्यु पंचक की शुरुआत शाम 7 बजकर 3 मिनट पर होगी और 11 जून 2026, गुरुवार को रात 8 बजकर 16 मिनट पर पंचक समाप्त होंगे. बता दें कि पांच नक्षत्रों के योग से पंचक बनता है और इन नक्षत्रों में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र शामिल हैं.
आमतौर पर सभी पंचक अशुभ नहीं होते, बल्कि कुछ पंचक शुभ भी होते हैं. ज्योतिष शास्त्र में पंचक की शुभता च अशुभता इस बात से तय होती है कि वह किस दिन शुरू हो रहा है. इस बार 6 जून को पंचक लग रहे हैं और शनिवार होने की वजह से मृत्यु पंचक कहा गया है. मृत्यु पंचक के नाम से ही स्पष्ट है कि यह पंचक बेहद ही कष्टदायी और जोखिम भरा होाता है. इस दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह ही जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक के 5 दिनों में दुर्घटना, चोट लगने, बीमारी या किसी बड़े विवाद में फंसने की संभावना अधिक होती है. इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए.
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