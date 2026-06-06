Mrityu Panchak 2026: आज इस समय शुरू होगा जून का सबसे खतरनाक पंचक, जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं?

Mrityu Panchak 2026: हिंदू धर्म में पंचक के दिनों को बहुत ही अशुभ माना गया है और कहते हैं कि पंचक काल में किए गए कार्य अशुभ फल देते हैं. इसलिए पंचक में कुछ कार्य करना वर्जित माना गया है.

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Mrityu Panchak 2026

Mrityu Panchak 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पंचक काल पांच नक्षत्रों के मेल से बनने वाला समय है जिसे हिंदू धर्म में अशुभ माना गया है. जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है, तब उस समय को पंचक कहा जाता है. चूंकि चंद्रमा को इन दोनों राशियों के पांच नक्षत्रों को पार करने में लगभग 5 दिन का समय लगता है, इसलिए इसे ‘पंचक’ यानी पांच दिनों का समूह कहते हैं. यही वजह है कि पंचक 5 दिनों तक रहता है. आज यानि 6 जून को सबसे खतरनाक पंचक लगने जा रहा है जिसे मृत्यु पंचक कहते हैं. आइए जानते हैं कि कब शुरू होगा मृत्यु पंचक और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मृत्यु पंचक कब होगा शुरू?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचक शनिवार के दिन शुरू होता है तो उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है. आज यानि 6 जून 2026, शनिवार को मृत्यु पंचक की शुरुआत शाम 7 बजकर 3 मिनट पर होगी और 11 जून 2026, गुरुवार को रात 8 बजकर 16 मिनट पर पंचक समाप्त होंगे. बता दें कि पांच नक्षत्रों के योग से पंचक बनता है और इन नक्षत्रों में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र शामिल हैं.

आने वाले 5 दिन होंगे बेहद खतरनाक

आमतौर पर सभी पंचक अशुभ नहीं होते, बल्कि कुछ पंचक शुभ भी होते हैं. ज्योतिष शास्त्र में पंचक की शुभता च अशुभता इस बात से तय होती है कि वह किस दिन शुरू हो रहा है. इस बार 6 जून को पंचक लग रहे हैं और शनिवार होने की वजह से मृत्यु पंचक कहा गया है. मृत्यु पंचक के नाम से ही स्पष्ट है कि यह पंचक बेहद ही कष्टदायी और जोखिम भरा होाता है. इस दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह ही जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक के 5 दिनों में दुर्घटना, चोट लगने, बीमारी या किसी बड़े विवाद में फंसने की संभावना अधिक होती है. इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए.

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मृत्यु पंचक में क्या न करें?

मृत्यु पंचक में शुभ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है और इस दौरान किए गए कार्यों का अशुभ फल मिलता है.

पंचक काल में घर की छत डलवाना वर्जित माना गया है, यानि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो पंचक के ​5 दिनों में घर की छत या लेंट डलवाने का काम न करें.

इस दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. इस दिशा में पितरों और यमराज की दिशा कहते हैं.

पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो पंचक शांति के बिना शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए.

मृत्यु पंचक में क्या करें?

पंचक में सभी कार्य वर्जित नहीं होते, बल्कि कुछ कार्य किए जा सकते हैं. जैसे कि कोई बिजनेस डील या सरकारी काम पंचक में कर सकते हैं.

मृत्यु पंचक के दौरान कानूनी विवादों को सुलझाने या कोर्ट-कचहरी के मामलों को निपटाने में सफलता मिलती है.

मृत्यु पंचक में भगवान शिव व हनुमान जी की पूजा करना महत्वपूर्ण माना गया है. ऐसा करने से जीवन में आ रहे संकटों से रक्षा होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.