Mrityu Panchak 2026 Date: जून में आने वाले हैं 5 अशुभ दिन! भूलकर भी न करें ये काम, नोट कर लें डेट

Mrityu Panchak 2026 Date: हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य मुहूर्त देखकर किया जाता है और कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं. यह शुभ मुहूर्त पंचांग और नक्षत्रों के आधार पर तय किए जाते हें. ऐसे में प्रत्येक माह ग्रह-नक्षत्रों के फेरबदल से कुछ अशुभ मुहूर्त भी बनते हैं और इन अशुभ मुहूर्त में पंचक होते हैं. ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु पंचक के 5 दिन काफी संवेदनशील माने गए हैं और कहते हैं कि इस दौरान किए गए कार्य भविष्य के लिए परेशानियां बन सकते हैं. इसलिए पंचक में कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है. आइए जानते हैं जून 2026 में कब से लग रहे हैं पंचक और इस दौरान कौन-से काम नहीं करने चाहिए.
पंचक के बारे में अधिकतर लोगों ने जरूर सुना होगा और आमतौर पर घर के बड़े-बुजुर्ग पंचक में खास सावधानियों बरतने की सलाह भी देते हैं. लेकिन आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें नहीं पता कि पंचक क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है. हमने पंचक के विषय पर एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश से बात की और उन्होंने बताया कि जब चंद्रमा पांच नक्षत्रों में भ्रमण करता है तब पंचक लगता है. इन पांच नक्षत्रों में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र शामिल हैं.
जून के महीने में भी पंचक लगने जा रहे हैं. जो कि 6 जून 2026, शनिवार को शाम 7 बजकर 3 मिनट पर शुरू होंगे और 11 जून 2026, गुरुवार को सुबह 8 बजकर 16 मिनट पर समाप्त होंगे. जब पंचक की शुरुआत शनिवार के दिन होती है तो उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है जो कि अन्य पंचक की तुलना में अधिक खतरनाक होता है. इसलिए पंचक के 5 दिनों में बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
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