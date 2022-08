Muharram 2022 Date, Signification and History: इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस्लामिक न्यू ईयर की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है और इसके साथ ही मुहर्रम की भी शुरुआत हो जाती है. इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला महीना मुहर्रम होता है, जिसे ‘गम का महीना’ भी कहा जाता है. इस्लामिक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर (Islamic New Year 2022) से लगभग 11 दिन छोटा होता है और इसलिए इसमें 365 दिनों की बजाय मात्र 354 दिन होते हैं. आइए जानते हैं इस बार कब मनाया जाएगा मुहर्रम और इसका इतिहास.Also Read - Bank Holidays in August 2021: आज मुहर्रम पर बैंकों में रहेगी छुट्टी, जानिए- अभी और कितने दिन इस महीने बैंक रहेंगे बंद

कब मनाया जाएगा मुहर्रम 2022

इस्लामिक कैलेंडर (Islamic Calendar) के अनुसार मुहर्रम के महीने की शुरुआत 29-30 जुलाई से हो गई है. इसके 10वें दिन अशूरा होता है और इसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है. इस बार मुहर्रम 8 या 9 अगस्त को मनाया जाएगा.

मुहर्रम महीने का इतिहास

इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है और इसे गम का महीना भी कहा जाता है. इस्लाम में इसे रमजान के बाद दूसरा सबसे पवित्र महीना माना गया है. इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने इमाम हुसनै जो कि पैगंबर मोहम्मद के पोते थे, उनकी शहादत हुई थी. इस शहादत को याद करते हुए मुहर्रम के दिन जुलूस और ताजिया निकाला जाता है.

मुहर्रम का इतिहास

इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैंगबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन को मुहर्रम के महीने में कर्बला की जंग में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया गया था. कर्बला की जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी. मान्यताओं के मुताबिक मुहर्रम के महीने में दसवें दिन ही इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी. इसलिए मुहर्रम महीने के 10वें दिन मुहर्रम मनाया जाता है.