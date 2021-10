नई दिल्ली: नवरात्रि (Navratri) चल रहे हैं. देश भर के श्रद्धालु भक्ति में डूबे हैं. देश के अधिकतर हिस्सों में पंडाल सजे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है. कई जगहों पर सांप्रदायिक सौहार्द भी देखा जा रहा है. दुर्गा पंडालों (Durga Puja Pandal) में मुस्लिम समाज के लोग किसी न किसी तरह से हिस्सा बने हुए हैं. असम में मुस्लिम युवक दुर्गा पंडालों में पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को फल वितरित कर रहे हैं.Also Read - Today’s Panchang 14 October 2021: दुर्गा नवमी आज, इस शुभ मुहूर्त पर करें पूजा, पढ़ें पंचांग

असम (Assam) के सिलचर और काचर में दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं. यहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है. इस बीच यहां एक मुस्लिम युवाओं का समूह श्रद्धालुओं को फल वितरित कर रहे हैं. और लोगों को शुभकामनायें दे रहे हैं.

Assam: A group of Muslim youths distributed fruits among devotees at a temple in Silchar, Cachar on the occasion of Durga puja yesterday

“We want to send out a message that Hindu-Muslim unit is intact & divisive forces won’t succeed,” said Raza Laskar, one of the youths pic.twitter.com/34AOTlR8Rh

