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Navratri 2026: ये कौन सी देवी हैं जो खाती हैं जूठन ? इस देवी की पूजा में भक्त पहले खुद खाते हैं, फिर उन्हें लगाते हैं जूठे खाने का भोग
Navratri 2026: देवी की दशमहाविद्याओं में से मां का एक ऐसा रहस्यमयी रुप है जो बेहद शक्तिशाली है. हैरत की बात ये है कि ये देवी शुद्ध-अशुद्ध की रीतियों से परे हैं. ये देवी जूठन खाती हैं.
Davi pooja: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ और भोग से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनमें “शुद्धता” को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है. मंदिर हो या घर का पूजा स्थान, भोग हमेशा साफ, सात्विक और बिना छुए अर्पित किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी देवी हैं, जिनकी पूजा में ये सारे नियम उलट जाते हैं?
जी हां, एक ऐसी रहस्यमयी देवी हैं जिन्हें “उच्छिष्ट” यानी जूठे भोजन का भोग लगाया जाता है. इतना ही नहीं, उनकी पूजा करने वाला साधक पहले स्वयं भोजन करता है और फिर उसी भोजन का अंश देवी को अर्पित करता है. पहली नजर में यह परंपरा चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है.
कौन हैं ये रहस्यमयी देवी?
तांत्रिक परंपराओं के अनुसार, ये देवी हैं माता मातंगी, जिन्हें दशमहाविद्याओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है. इन्हें “तांत्रिक सरस्वती” भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाणी, कला और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं. माता मातंगी का स्वरूप बाकी देवियों से अलग है. वे उन चीजों को भी स्वीकार करती हैं जिन्हें समाज सामान्यतः “अशुद्ध” मानता है. यही कारण है कि उनकी पूजा में परंपरागत नियमों का पालन नहीं किया जाता.
कैसा है मां का स्वरूप
माता मातंगी का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी और प्रतीकात्मक माना जाता है. उन्हें सामान्यतः गहरे हरे या श्याम-हरित वर्ण में दर्शाया जाता है, जो प्रकृति, ऊर्जा और तांत्रिक शक्ति का प्रतीक है. वे सिंहासन पर विराजमान रहती हैं, उनके हाथों में वीणा होती है, जिससे वे वाणी, संगीत और ज्ञान की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं. इसी कारण उन्हें “तांत्रिक सरस्वती” भी कहा जाता है. उनके अन्य हाथों में वरमुद्रा और भोग से भरा पात्र होता है, जो उनके अनोखे पूजन स्वरूप की ओर संकेत करता है. स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित, शांत लेकिन गूढ़ मुस्कान लिए उनका चेहरा एक ऐसी दिव्य शक्ति को दर्शाता है जो शुद्ध-अशुद्ध के सभी भेदों से परे है.
कैसे हुई इनकी उत्पत्ति?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य प्रसंग से जुड़ी एक घटना में उच्छिष्ट अन्न से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे बाद में मातंगी के रूप में पूजा जाने लगा.एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब भोजन के कुछ टुकड़े पृथ्वी पर गिर गए. इस समय एक चांडाल कन्या ने देखा कि आकाश से कुछ दिव्य वस्तु प्रकाश के साथ नीचे गिर रही है. उस कन्या ने देखा ये भोजन है लेकिन अत्यंत दिव्य. उस कन्या ने ये भोजन ग्रहण कर लिया. धीरे-धीरे उस चांडाल कन्या की वाणी में दिव्यता आ गयी. माता पार्वती ने उस कन्या को बाद में मां मातंगी के रूप में मान्यता दी. एक अन्य मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने स्वयं निम्न वर्ग की स्त्री (चांडाल) का रूप धारण कर यह दिखाया कि सच्ची भक्ति में ऊंच-नीच या शुद्ध-अशुद्ध का कोई महत्व नहीं होता.
जूठे भोग का क्या है रहस्य?
- माता मातंगी को जूठा भोग लगाने के पीछे कोई साधारण मान्यता नहीं, बल्कि एक गहरी तांत्रिक सोच है.
- यह भोग अहंकार त्याग का प्रतीक माना जाता है.
- यह बताता है कि ईश्वर के लिए “शुद्ध” और “अशुद्ध” का कोई भेद नहीं.
- यह साधक को सामाजिक बंधनों से ऊपर उठने का संदेश देता है.
- तंत्र साधना में यह माना जाता है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को नहीं छोड़ता, तब तक वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता.
क्यों आम लोगों के लिए नहीं है ये पूजा?
माता मातंगी की साधना सामान्य पूजा से अलग और काफी गूढ़ मानी जाती है. यह तंत्र मार्ग से जुड़ी होती है. इसमें विशेष नियम और गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है. बिना जानकारी के इसे करना उचित नहीं माना जाता.
क्या सिखाती हैं ये देवी?
माता मातंगी की पूजा हमें एक बड़ा संदेश देती है “जिसे हम अशुद्ध समझते हैं, उसमें भी ईश्वर का वास हो सकता है.” वे सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति नियमों से नहीं, बल्कि भाव और समर्पण से होती है.
हिंदू धर्म की यह रहस्यमयी परंपरा पहली नजर में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक अर्थ बेहद गहरा है. माता मातंगी हमें यह समझाती हैं कि जब इंसान अपने अहंकार और भेदभाव को छोड़ देता है, तभी वह सच्चे ज्ञान और दिव्यता के करीब पहुंचता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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