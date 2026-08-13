शेषनाग से वासुकी तक... कौन हैं अष्टनाग? इन 8 नागों का देवताओं से है खास संबंध, जानिए पौराणिक रहस्य और धार्मिक महत्व

Nag panchami 2026: अष्टनाग कौन हैं? जानिए शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक समेत 8 प्रमुख नागों की पौराणिक कहानी, देवताओं से उनका संबंध और धार्मिक महत्व.

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शेषनाग से वासुकी तक... कौन हैं अष्टनाग?

अष्टनागों के 8 प्रमुख नाम

शेषनाग और भगवान विष्णु का संबंध

वासुकी और समुद्र मंथन की कथा

तक्षक, कर्कोटक समेत प्रमुख नागों का महत्व

Nag panchami 2026: हिंदू धर्म की पौराणिक परंपरा में नागों का संबंध केवल सर्प के रूप से नहीं, बल्कि देवताओं, पाताल लोक और ब्रह्मांडीय शक्तियों से भी जोड़ा गया है. अष्टनाग यानी आठ प्रमुख नागों का उल्लेख अलग-अलग धार्मिक और पौराणिक परंपराओं में मिलता है. एक प्रचलित सूची में अनंत यानी शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, शंख, पद्म, महापद्म और कुलिक का नाम आता है. हालांकि अलग-अलग ग्रंथों और परंपराओं में नामों की सूची में कुछ अंतर भी मिलता है.

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अनंत यानी शेषनाग

अष्टनागों में सबसे प्रसिद्ध नाम अनंत या शेषनाग का है. पौराणिक कथाओं में शेषनाग को भगवान विष्णु की शय्या के रूप में दर्शाया गया है. उन्हें अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, कहा जाता है. विष्णु के क्षीरसागर में शेषनाग पर विराजमान होने का स्वरूप हिंदू धार्मिक परंपरा में बेहद प्रसिद्ध है. इसी वजह से शेषनाग का संबंध संरक्षण, अनंतता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ा जाता है.

वासुकी का भगवान शिव से संबंध

अष्टनागों में वासुकी का स्थान भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. उनका संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है और शिव के गले में नाग के रूप में दिखाई देने वाली छवि को वासुकी से संबंधित माना जाता है. समुद्र मंथन की कथा में भी वासुकी की महत्वपूर्ण भूमिका है. देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथने के लिए वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया था.

तक्षक की महाभारत से जुड़ी कथा

तक्षक का नाम महाभारत की प्रसिद्ध कथाओं में आता है. राजा परीक्षित को मिले श्राप के बाद उनकी मृत्यु तक्षक के डसने से होने की कथा प्रसिद्ध है. इसके अलावा खांडव वन से जुड़े प्रसंग में भी तक्षक का उल्लेख मिलता है. इस वजह से तक्षक को नागों के प्रमुख और प्रभावशाली पात्रों में गिना जाता है. अष्टनागों की सूची में उनका नाम कई परंपराओं में मिलता है.

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कर्कोटक और राजा नल की कथा

कर्कोटक नाग का उल्लेख विशेष रूप से राजा नल की कथा में मिलता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्कोटक ने राजा नल को डसा था, लेकिन इसका उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उनकी पहचान छिपाने में सहायता करना था. इस प्रसंग के कारण कर्कोटक की कथा परिवर्तन, परीक्षा और परिस्थितियों से उबरने के प्रतीक के रूप में भी देखी जाती है. उनका नाम अष्टनागों की कई सूचियों में शामिल है.

पद्म और महापद्म

पद्म और महापद्म दोनों का नाम प्रमुख नागों की परंपरा में मिलता है. पद्म को कुछ पौराणिक विवरणों में कमल के समान वर्ण और विशेष दिशा से संबंधित बताया गया है, जबकि महापद्म को महान नाग के रूप में वर्णित किया गया है. इन नागों से जुड़े विवरण अलग-अलग ग्रंथों और परंपराओं में अलग रूप में मिलते हैं. इसलिए इनके बारे में प्रचलित मान्यताओं को शास्त्रीय वर्णनों से अलग करके समझना जरूरी है.

शंख और कुलिक नाग

अष्टनागों की प्रचलित सूचियों में शंख और कुलिक का भी नाम आता है. कुछ स्रोत कुलिक को गुलिक नाम से भी लिखते हैं. नागों के ये नाम धार्मिक स्तोत्रों, पौराणिक सूचियों और नाग पूजा की परंपराओं में दिखाई देते हैं. भारत में नाग देवताओं की पूजा की परंपरा काफी पुरानी है और नागों को जलस्रोतों, उर्वरता तथा संरक्षण से जोड़ने वाली लोकमान्यताएं भी अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित रही हैं.

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अष्टनागों का धार्मिक महत्व

अष्टनागों की अवधारणा यह बताती है कि भारतीय धार्मिक परंपरा में नागों को केवल भय का प्रतीक नहीं माना गया. शेषनाग का संबंध विष्णु से, वासुकी का शिव और समुद्र मंथन से, जबकि तक्षक और कर्कोटक का संबंध महाभारत तथा अन्य पौराणिक कथाओं से मिलता है. हालांकि अष्टनागों की सूची हर ग्रंथ में बिल्कुल समान नहीं है. इसलिए धार्मिक लेख में किसी एक सूची को अंतिम और सार्वभौमिक मानने के बजाय संबंधित परंपरा का उल्लेख करना अधिक उचित है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.