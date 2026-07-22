Nag Panchami 2026: कब है नाग पंचमी? अभी से नोट कर लें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

Nag Panchami 2026 Date: हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र व शुभ माना गया है. यह माह देवो के देव महादेव को समर्पित है और इस दौरान भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार से उनकी उपासना करते हैं. सावन के महीने में कई व्रत व त्योहार आते हैं जिनका भक्त सालभर इंतजार करते हैं. इसमें कांवड़ यात्रा, सावन सोमवार, सावन की शिवरात्रि और नाग पंचमी का पर्व शामिल है. सावन में आने वाला नाग पंचमी का त्योहार बहुत ही खास होता है और इस दिन नाग देवता की पूजा होती है. बता दें कि नाग पंचमी का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है. लेकिन इस बार नाग पंचमी की डेट को लेकर लोग थोड़े कंफ्यूज हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कब मनाया जाएगा नाग पंचमी का पर्व?
वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त 2026 को शाम 4 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और 17 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी.
नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन किया जाता है और उन्हें दूध अर्पित किया जाता है. कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष दूर होता है और सांपों का भय भी नष्ट हो जाता है. बता दें कि 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 51 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 29 मिनट तक रहेगा.
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नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र त्योहार है और इसका धार्मिक महत्व इस बात में निहित है कि नागराज वासुकि भगवान शिव के गले का आभूषण हैं, शेषनाग भगवान विष्णु की शैय्या हैं, इसलिए इस दिन नाग देव की पूजा करने से परिवार में सुख-समृद्धि आती है, सर्प भय समाप्त होता है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष तथा राहु-केतु दोष है तो नाग पंचमी का पूजन करने से इन दोषों के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है.
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