Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर क्यों पीटी जाती है गुड़िया? सदियों पुरानी इस परंपरा की वजह चौंका देगी

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर कुछ इलाकों में गुड़िया पीटने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है. जानिए इस रस्म के पीछे प्रचलित लोककथाएं और नाग पंचमी से इसका कनेक्शन.

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NAGPANCHMI 2026

नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने की अनोखी परंपरा.

यूपी के कुछ इलाकों में आज भी निभाई जाती है रस्म.

भाई-बहन और नाग देवता से जुड़ी हैं लोककथाएं.

गुड़िया पीटना शास्त्रीय विधान नहीं, क्षेत्रीय लोकपरंपरा है.

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी का पर्व भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के लिए जाना जाता है. इस दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में नाग देवता की पूजा, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में नाग पंचमी की एक ऐसी परंपरा भी देखने को मिलती है, जो पहली नजर में काफी अजीब लग सकती है. यहां इस दिन कपड़े की बनी गुड़िया को डंडों से पीटा जाता है. खास बात यह है कि गुड़िया बनाने की जिम्मेदारी बहनों की होती है, जबकि उसे पीटने की रस्म भाई निभाते हैं. इस परंपरा को कई जगह ‘गुड़िया पर्व’ के नाम से भी जाना जाता है.

कहां निभाई जाती है ये अनोखी परंपरा?

गुड़िया पीटने की परंपरा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित बताई जाती है. कानपुर, उन्नाव और आसपास के इलाकों के अलावा बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भी इस लोकपरंपरा का उल्लेख मिलता है. नाग पंचमी के दिन लड़कियां और महिलाएं पुराने कपड़ों से गुड़िया तैयार करती हैं. इसके बाद इन्हें चौराहे, खुले मैदान या तालाब के किनारे रखा जाता है. फिर लड़के और भाई इन गुड़ियों को डंडों से पीटते हैं. हालांकि, हर क्षेत्र में इस रस्म को एक ही तरीके से नहीं निभाया जाता और कुछ जगहों पर यह परंपरा अब धीरे-धीरे कम भी हो रही है.

गुड़िया पीटने के पीछे क्या है कहानी?

इस लोकपरंपरा को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में कई कथाएं प्रचलित हैं. इनमें से एक कथा का संबंध नाग देवता और एक भाई-बहन से बताया जाता है. लोकमान्यता के अनुसार, एक युवक भगवान शिव और नाग देवता का भक्त था. वह नियमित रूप से नाग देवता की पूजा करता था. एक दिन उसकी बहन ने नाग को भाई के शरीर के पास देखा. उसे लगा कि नाग उसके भाई को नुकसान पहुंचा रहा है. भाई की रक्षा करने के लिए उसने नाग को मार दिया.

बाद में जब उसे पता चला कि वह नाग उसके भाई को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि उससे जुड़े स्नेह के कारण वहां आया था, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. इस कथा के आधार पर मान्यता प्रचलित हुई कि नाग देवता की अनजाने में हुई हत्या के प्रायश्चित के तौर पर वास्तविक लड़की को दंड न देकर उसके प्रतीक के रूप में गुड़िया को पीटा जाए. हालांकि, यह कथा लोकमान्यता है, इसे किसी एक प्रमाणित शास्त्रीय कथा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता.

एक दूसरी लोककथा भी है प्रचलित

गुड़िया पीटने को लेकर एक अन्य कथा तक्षक नाग और राजा परीक्षित से जोड़ी जाती है. इस लोककथा में तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित को डसे जाने और बाद में तक्षक के वंश से जुड़े एक रहस्य के लोगों के बीच फैलने की कहानी बताई जाती है. कहा जाता है कि इस रहस्य के सामने आने के बाद महिलाओं को दंडित किया गया और इसी घटना की स्मृति में आगे चलकर गुड़िया पीटने की परंपरा शुरू हुई. अलग-अलग क्षेत्रों में इस कथा के विवरण भी अलग मिलते हैं. इसलिए इसे भी लोकपरंपरा के रूप में ही समझना उचित है.

नाग पूजा से कैसे जुड़ी है गुड़िया की रस्म?

नाग पंचमी का मूल धार्मिक महत्व नाग देवता की पूजा से जुड़ा है. गुड़िया पीटने की रस्म इसका कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय अनुष्ठान नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी के साथ जुड़ी स्थानीय लोकपरंपरा है. यही वजह है कि देश के हर हिस्से में नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने की रस्म नहीं निभाई जाती. कुछ स्थानों पर इस दिन गुड़िया को चौराहे पर रखने, भाई द्वारा उसे पीटने और बाद में तालाब या जलाशय के पास ले जाने जैसी परंपराएं भी बताई जाती हैं.

इस तरह नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने की परंपरा के पीछे एक नहीं, बल्कि कई लोककथाएं प्रचलित हैं. धार्मिक दृष्टि से नाग पंचमी नाग देवता की पूजा का पर्व है, जबकि गुड़िया पीटना उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती है. यही क्षेत्रीय विविधता इस पर्व को और भी खास बनाती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.