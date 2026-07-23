Nag Panchami 2026: 23 साल बाद बना 'त्रिवेणी महासंयोग'! शिव और नागदेव के अटूट संबंध से और भी शक्तिशाली हुई यह नागपंचमी

Nag Panchami 2026: 23 साल बाद नागपंचमी पर सावन सोमवार और सिंह संक्रांति का दुर्लभ 'त्रिवेणी महासंयोग' बन रहा है. जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कालसर्प दोष मुक्ति के उपाय.

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2026 की नागपंचमी क्यों मानी जा रही है बेहद खास?

23 साल बाद महासंयोग: 2003 के बाद बना संयोग

शिव-नाग का अटूट संबंध

दोषों से मुक्ति का महामुहूर्त

महाकालेश्वर में विशेष पूजन

Nag Panchami 2026: इस वर्ष नागपंचमी का त्योहार केवल एक सामान्य धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ज्योतिष, तंत्र-साधना और शिव-भक्ति की दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली, सिद्धकारी और अद्भुत सिद्ध होने वाला है. पूरे 23 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस नागपंचमी पर एक ऐसा ‘त्रिवेणी महासंयोग’ आकार ले रहा है, जो साधकों, शिव भक्तों और ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए अपार फलदायी और कष्ट निवारक सिद्ध होगा.

इस बार नागपंचमी के ही दिन सावन का पवित्र सोमवार भी पड़ रहा है और इसी दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश कर ‘सिंह संक्रांति’ का निर्माण भी कर रहे हैं. धार्मिक विद्वानों के अनुसार, सावन सोमवार, नागपंचमी और सिंह संक्रांति का यह एक साथ आना किसी चमत्कारिक महासंयोग से कम नहीं है.

23 साल पुराना इतिहास और इस बार का महासंयोग

इससे पहले वर्ष 2003 में 23 साल पहले ऐसा ही एक दुर्लभ अवसर आया था, लेकिन तब केवल दो मुख्य योगों सावन सोमवार और नागपंचमी का ही मिलन हुआ था. उस समय सिंह संक्रांति का योग साथ में नहीं बना था. इस बार उस द्विग्रही योग के साथ सिंह संक्रांति का भी अद्भुत संयोग जुड़ गया है, जिससे यह साधारण योग न रहकर एक अतिदुर्लभ त्रिवेणी महासंयोग बन गया है. ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसा त्रिवेणी महासंयोग अब दशकों बाद ही दोबारा देखने को मिलेगा.

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क्यों इतनी शक्तिशाली बन रही है यह नागपंचमी?

शिव और नाग का अटूट संबंध- धार्मिक शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव और नागदेवता का संबंध अभिन्न, अनादि और अत्यंत गूढ़ है.

कंठ का आभूषण: नागराज वासुकी स्वयं भगवान शिव के गले में सुशोभित रहते हैं. भगवान शिव को ‘नागभूषण’ कहा जाता है और शिव जी की कोई भी पूजा नागदेव की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है.

शक्ति का प्रचंड संचरण: जब सावन का सोमवार (शिव जी का अतिप्रिय दिन) और नागपंचमी (नागदेवता की प्रिय तिथि) एक साथ आते हैं, तो शिव और नाग की संयुक्त ऊर्जा ब्रह्मांड में पूरी तीव्रता के साथ जागृत होती है.

अमोघ फलदायी महामुहूर्त: शिव और नागदेव के इस प्रत्यक्ष और पवित्र संबंध के कारण ही इस बार की नागपंचमी तंत्र, मंत्र, साधना, कालसर्प दोष मुक्ति और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए अति-शक्तिशाली बन गई है.

पूजन के शुभ मुहूर्त और योग

आचार्यों और पंचांग गणना के अनुसार, इस दिन प्रातःकाल से ही सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन की गई पूजा का फल हजार गुना बढ़कर मिलता है.

नागदेवता व शिव पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त: प्रातः 05:45 बजे से 08:25 बजे तक उदया तिथि व पंचमी व्यापिनी काल.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर पूजन): दोपहर 12:00 बजे से 12:52 बजे तक.

प्रदोष काल (संध्या पूजन व आरती): सायं 06:40 बजे से 08:15 बजे तक.

इस अतिदुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में केवल एक बार 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे. 23 साल बाद बने इस विशेष संयोग के कारण इस बार मंदिर में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

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त्रिवेणी महासंयोग का धार्मिक व ज्योतिषीय महत्व

सावन सोमवार का प्रभाव: सावन सोमवार का दिन महादेव की कृपा पाने का सर्वोत्तम समय होता है. नागपंचमी के साथ सोमवार होने से शिव और नाग दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होगा.

सिंह संक्रांति का प्रभाव: ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को आत्मा, आरोग्य और आत्मबल का कारक माना गया है. सिंह संक्रांति के दिन सूर्य के अपनी ही राशि में प्रवेश करने से व्यक्ति के जीवन में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, प्रशासनिक सफलता और आरोग्य की वृद्धि होती है.

कालसर्प और राहु-केतु दोष से मुक्ति: जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष, राहु-केतु की महादशा, अनजाना भय या पितृ दोष है, उनके लिए इस त्रिग्रही महासंयोग में किया गया पूजन व उपाय अचूक साबित होगा.

भय व सर्प दोष से रक्षा: इस शक्तिशाली दिन पर नागदेवता की आराधना करने से अकारण भय, दुःस्वप्न, नकारात्मक ऊर्जा और सर्प-भय से सदा के लिए मुक्ति मिलती है.

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संपूर्ण पूजा विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

प्रातः स्नान व संकल्प: सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र (संभव हो तो सफेद या पीले) धारण करें और हाथ में जल व अक्षत लेकर भगवान शिव व नागदेवता का ध्यान करते हुए व्रत-पूजा का संकल्प लें.

शिवलिंग का रुद्राभिषेक: सावन सोमवार होने के कारण सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें. तत्पश्चात बेलपत्र, धतूरा, भांग और आंक के फूल अर्पित करें.

नागदेवता का पूजन:

मुख्य द्वार के दोनों ओर या पूजा स्थान पर गाय के गोबर, हल्दी या मिट्टी से नागदेवता की आकृति बनाएं. आप तांबे या चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा भी रख सकते हैं.

नागदेवता को हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें.

नैवेद्य व अर्पण: नागदेवता को कच्चा दूध, भुने हुए चने, लावा (धान की लाई) और शुद्ध घी से बनी खीर का भोग लगाएं.

दान-पुण्य: सिंह संक्रांति का योग होने के कारण इस दिन गेहूं, तांबा, लाल वस्त्र, गुड़, दूध और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है।

मंत्र जाप: पूजा के अंत में भगवान शिव और नागदेवता के इन प्रभावशाली मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें:

शिव मंत्र: ॐ नमः शिवाय

नाग गायत्री मंत्र: ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्

इस अतिदुर्लभ त्रिवेणी महासंयोग में श्रद्धा, भक्ति और विधि-विधान से किया गया जप, तप, पूजन और दान साधक के जीवन से समस्त संकटों, बीमारियों और ग्रह-दोषों का निवारण कर सुख, समृद्धि और आरोग्य के नए द्वार खोलेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.