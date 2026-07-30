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Sawan 2026: आखिर साल में सिर्फ एक दिन ही क्यों खुलता है नागचंद्रेश्वर मंदिर? जानिए रहस्य

Nag Panchami 2026: उज्जैन का प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है. जानिए इसके पीछे की धार्मिक मान्यता, इतिहास, विशेषता और क्यों देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 30, 2026, 6:06 PM IST
sawan2026
नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है.
  • नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है.
  • मंदिर महाकालेश्वर परिसर की तीसरी मंजिल पर स्थित है.
  • यहां भगवान शिव, माता पार्वती और गणेशजी नाग पर विराजमान हैं.
  • नाग पंचमी पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान देशभर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर का महत्व सबसे अलग है. यह देश का एक ऐसा प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसके कपाट पूरे साल बंद रहते हैं और केवल नाग पंचमी के अवसर पर 24 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाते हैं. इस एक दिन भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं.

क्यों सिर्फ एक दिन खुलते हैं मंदिर के कपाट?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागचंद्रेश्वर मंदिर नागों के अधिपति तक्षक नाग को समर्पित है. मान्यता है कि तक्षक नाग ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने समीप स्थान दिया और वरदान दिया कि नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से उनकी पूजा-अर्चना की जाएगी. इसी परंपरा के चलते मंदिर के कपाट वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी पर खोले जाते हैं.

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मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता

नागचंद्रेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी दुर्लभ प्रतिमा है. यहां भगवान शिव, माता पार्वती और गणेशजी दस फनों वाले नाग पर विराजमान हैं. ऐसी प्रतिमा देश के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में बहुत कम देखने को मिलती है. इस कारण भी इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बेहद विशेष माना जाता है.

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महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है मंदिर

नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है. सामान्य दिनों में इस मंजिल तक श्रद्धालुओं की पहुंच नहीं होती. केवल नाग पंचमी के अवसर पर मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और सीमित समय के लिए दर्शन की व्यवस्था की जाती है. इस दौरान प्रशासन विशेष सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था करता है.

नाग पंचमी पर दर्शन का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा करने से कालसर्प दोष, नाग दोष तथा सर्प भय से मुक्ति मिलती है. साथ ही भगवान शिव और नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है. कई श्रद्धालु इस दिन दूध, पुष्प, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना करते हैं.

श्रद्धालुओं का लगता है विशाल मेला

हर वर्ष नाग पंचमी पर सुबह से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग जाती हैं. उज्जैन ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों और विदेशों से भी भक्त यहां पहुंचते हैं. पूरे महाकाल परिसर में धार्मिक उत्साह का माहौल रहता है और प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम करता है.

क्या कहते हैं धार्मिक जानकार?

धार्मिक विद्वानों के अनुसार नागचंद्रेश्वर मंदिर केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव और नागों के गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है. यही वजह है कि वर्ष में सिर्फ एक दिन खुलने की परंपरा आज भी सदियों से उसी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ निभाई जा रही है. नाग पंचमी पर इस दुर्लभ मंदिर के दर्शन करना भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्यदायक माना जाता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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